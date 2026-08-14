attn markets 今日价格

attn markets (ATTN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.75%。当前 ATTN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ATTN。

attn markets 目前市值在 $ 78,746 排名第 #-，流通供应量为 309.98M ATTN。过去 24 小时内，ATTN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ATTN 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 -18.80%。过去一天，总交易量达到 $ 126.89。

attn markets（ATTN）市场信息

市值 $ 78.75K$ 78.75K $ 78.75K 成交量（24H） $ 126.89$ 126.89 $ 126.89 完全稀释市值 $ 254.03K$ 254.03K $ 254.03K 流通量 309.98M 309.98M 309.98M 总供应量 999,980,309.672432 999,980,309.672432 999,980,309.672432

attn markets 的当前市值为 $ 78.75K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 126.89。ATTN 的流通量为 309.98M，总供应量是 999980309.672432，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 254.03K。