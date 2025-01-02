Atletico Madrid Fan Token 价格 (ATM)
今天 Atletico Madrid Fan Token (ATM) 的实时价格为 2.14 USD。目前其市值为 $ 12.27M USD。ATM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Atletico Madrid Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 1.52M USD
- Atletico Madrid Fan Token 当天价格变化为 +3.48%
- 其循环供应量为 5.74M USD
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今天内，Atletico Madrid Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.071849。
在过去30天内，Atletico Madrid Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.1494047420。
在过去60天内，Atletico Madrid Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.2330436460。
在过去90天内，Atletico Madrid Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.4520716992786423。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.071849
|+3.48%
|30天
|$ -0.1494047420
|-6.98%
|60天
|$ +0.2330436460
|+10.89%
|90天
|$ +0.4520716992786423
|+26.78%
Atletico Madrid Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.61%
+3.48%
-0.63%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 ATM 兑换 AUD
A$3.424
|1 ATM 兑换 GBP
￡1.712
|1 ATM 兑换 EUR
€2.0544
|1 ATM 兑换 USD
$2.14
|1 ATM 兑换 MYR
RM9.5658
|1 ATM 兑换 TRY
₺75.5634
|1 ATM 兑换 JPY
¥335.5734
|1 ATM 兑换 RUB
₽235.3786
|1 ATM 兑换 INR
₹183.505
|1 ATM 兑换 IDR
Rp34,516.1242
|1 ATM 兑换 PHP
₱123.906
|1 ATM 兑换 EGP
￡E.108.6692
|1 ATM 兑换 BRL
R$13.5676
|1 ATM 兑换 CAD
C$3.0816
|1 ATM 兑换 BDT
৳255.73
|1 ATM 兑换 NGN
₦3,312.6772
|1 ATM 兑换 UAH
₴90.0084
|1 ATM 兑换 VES
Bs109.14
|1 ATM 兑换 PKR
Rs596.097
|1 ATM 兑换 KZT
₸1,123.3502
|1 ATM 兑换 THB
฿73.2736
|1 ATM 兑换 TWD
NT$70.3418
|1 ATM 兑换 CHF
Fr1.926
|1 ATM 兑换 HKD
HK$16.6278
|1 ATM 兑换 MAD
.د.م21.614