AtlasOra 今日价格

AtlasOra (AORA) 今日实时价格为 $ 0.00319802，过去 24 小时内变化了 0.45%。当前 AORA 兑 USD 的汇率为 $ 0.00319802 每 AORA。

AtlasOra 目前市值在 $ 157,124 排名第 #-，流通供应量为 49.13M AORA。过去 24 小时内，AORA 的交易价格在 $ 0.00312225（低点）和 $ 0.00327231（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.189989，而历史最低价为 $ 0.00230211。

短期表现方面，AORA 在过去一小时内波动了 -2.04%，过去7 天内波动了 -13.34%。过去一天，总交易量达到 $ 1.77K。

AtlasOra（AORA）市场信息

市值 $ 157.12K$ 157.12K $ 157.12K 成交量（24H） $ 1.77K$ 1.77K $ 1.77K 完全稀释市值 $ 639.59K$ 639.59K $ 639.59K 流通量 49.13M 49.13M 49.13M 总供应量 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

AtlasOra 的当前市值为 $ 157.12K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 1.77K。AORA 的流通量为 49.13M，总供应量是 200000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 639.59K。