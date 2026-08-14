AthenaX9 今日价格

AthenaX9 (AIX9) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.29%。当前 AIX9 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 AIX9。

AthenaX9 目前市值在 $ 30,337 排名第 #-，流通供应量为 418.78M AIX9。过去 24 小时内，AIX9 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00499035，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，AIX9 在过去一小时内波动了 +0.00%，过去7 天内波动了 -1.31%。过去一天，总交易量达到 --。

AthenaX9（AIX9）市场信息

市值 $ 30.34K$ 30.34K $ 30.34K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 57.32K$ 57.32K $ 57.32K 流通量 418.78M 418.78M 418.78M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

AthenaX9 的当前市值为 $ 30.34K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AIX9 的流通量为 418.78M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 57.32K。