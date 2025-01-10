ATEHUN 价格 (ATEHUN)
今天 ATEHUN (ATEHUN) 的实时价格为 3.5 USD。目前其市值为 $ 3.17M USD。ATEHUN 兑换 USD 的价格为实时更新。
ATEHUN 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 86.24K USD
- ATEHUN 当天价格变化为 +16.78%
- 其循环供应量为 907.81K USD
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今天内，ATEHUN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.503318。
在过去30天内，ATEHUN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，ATEHUN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，ATEHUN 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.503318
|+16.78%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
ATEHUN 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+6.06%
+16.78%
-35.27%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
$atehun is short for $atehun'dred. Its derived from the first organic meme around hyperliquid: $800/pt. $800/pt was based on @crypto_adair long tweet thread that gave the bull case for Hyperliquid before they had a token and they just had a points program to award users. Essentially, @crypto_adair argued it was likely the best opportunity in crypto and is destined to be a top 10 coin which would make each point worth $800 in the next 12-18 months. $atehun represents this undying delusional bullishness on Hyperliquid as the future of finance.
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|1 ATEHUN 兑换 AUD
A$5.635
|1 ATEHUN 兑换 GBP
￡2.835
|1 ATEHUN 兑换 EUR
€3.395
|1 ATEHUN 兑换 USD
$3.5
|1 ATEHUN 兑换 MYR
RM15.715
|1 ATEHUN 兑换 TRY
₺124.005
|1 ATEHUN 兑换 JPY
¥552.37
|1 ATEHUN 兑换 RUB
₽355.25
|1 ATEHUN 兑换 INR
₹300.755
|1 ATEHUN 兑换 IDR
Rp56,451.605
|1 ATEHUN 兑换 PHP
₱204.47
|1 ATEHUN 兑换 EGP
￡E.176.96
|1 ATEHUN 兑换 BRL
R$21.14
|1 ATEHUN 兑换 CAD
C$5.04
|1 ATEHUN 兑换 BDT
৳426.93
|1 ATEHUN 兑换 NGN
₦5,417.93
|1 ATEHUN 兑换 UAH
₴148.365
|1 ATEHUN 兑换 VES
Bs185.5
|1 ATEHUN 兑换 PKR
Rs976.01
|1 ATEHUN 兑换 KZT
₸1,840.16
|1 ATEHUN 兑换 THB
฿121.065
|1 ATEHUN 兑换 TWD
NT$115.395
|1 ATEHUN 兑换 CHF
Fr3.185
|1 ATEHUN 兑换 HKD
HK$27.23
|1 ATEHUN 兑换 MAD
.د.م35.21