今天 Asymmetry Finance (ASF) 的价格

今天 Asymmetry Finance (ASF) 的实时价格为 1.48 USD。目前其市值为 $ 11.18M USD。ASF 兑换 USD 的价格为实时更新。

Asymmetry Finance 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 163.28K USD

- Asymmetry Finance 当天价格变化为 +18.11%

- 其循环供应量为 7.56M USD

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