ASX Capital 价格 (ASX)
今天 ASX Capital (ASX) 的实时价格为 0.286322 USD。目前其市值为 $ 1.96M USD。ASX 兑换 USD 的价格为实时更新。
ASX Capital 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.77K USD
- ASX Capital 当天价格变化为 +2.96%
- 其循环供应量为 6.90M USD
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今天内，ASX Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00822654。
在过去30天内，ASX Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0240109056。
在过去60天内，ASX Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1099813194。
在过去90天内，ASX Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.08690596926758116。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00822654
|+2.96%
|30天
|$ -0.0240109056
|-8.38%
|60天
|$ +0.1099813194
|+38.41%
|90天
|$ +0.08690596926758116
|+43.58%
ASX Capital 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.65%
+2.96%
-1.66%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token
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|1 ASX 兑换 AUD
A$0.4581152
|1 ASX 兑换 GBP
￡0.22619438
|1 ASX 兑换 EUR
€0.27486912
|1 ASX 兑换 USD
$0.286322
|1 ASX 兑换 MYR
RM1.27985934
|1 ASX 兑换 TRY
₺10.12720914
|1 ASX 兑换 JPY
¥45.00409196
|1 ASX 兑换 RUB
₽32.52331598
|1 ASX 兑换 INR
₹24.54924828
|1 ASX 兑换 IDR
Rp4,618.09612766
|1 ASX 兑换 PHP
₱16.5637277
|1 ASX 兑换 EGP
￡E.14.54802082
|1 ASX 兑换 BRL
R$1.80955504
|1 ASX 兑换 CAD
C$0.40944046
|1 ASX 兑换 BDT
৳34.215479
|1 ASX 兑换 NGN
₦443.22072956
|1 ASX 兑换 UAH
₴12.04270332
|1 ASX 兑换 VES
Bs14.602422
|1 ASX 兑换 PKR
Rs79.7549931
|1 ASX 兑换 KZT
₸150.29900746
|1 ASX 兑换 THB
฿9.78934918
|1 ASX 兑换 TWD
NT$9.4056777
|1 ASX 兑换 CHF
Fr0.2576898
|1 ASX 兑换 HKD
HK$2.22472194
|1 ASX 兑换 MAD
.د.م2.8918522