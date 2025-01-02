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ASX Capital 价格 (ASX)

USD

ASX Capital (ASX) 实时价格图表

$0.286747
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+3.10%(1D)

今天 ASX Capital (ASX) 的价格

今天 ASX Capital (ASX) 的实时价格为 0.286322 USD。目前其市值为 $ 1.96M USD。ASX 兑换 USD 的价格为实时更新。
ASX Capital 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.77K USD
- ASX Capital 当天价格变化为 +2.96%
- 其循环供应量为 6.90M USD

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ASX Capital (ASX) 价格表现 USD

今天内，ASX Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00822654
在过去30天内，ASX Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0240109056
在过去60天内，ASX Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1099813194
在过去90天内，ASX Capital 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.08690596926758116

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00822654+2.96%
30天$ -0.0240109056-8.38%
60天$ +0.1099813194+38.41%
90天$ +0.08690596926758116+43.58%

ASX Capital (ASX) 价格分析

ASX Capital 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.275287
$ 0.275287$ 0.275287

$ 0.288503
$ 0.288503$ 0.288503

$ 0.354417
$ 0.354417$ 0.354417

-0.65%

+2.96%

-1.66%

ASX Capital (ASX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

$ 2.77K
$ 2.77K$ 2.77K

6.90M
6.90M 6.90M

什么是ASX Capital (ASX)

Exposure to multiple asset classes through a single yield bearing token

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ASX Capital (ASX) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 ASX Capital (ASX) 的其他问题

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ASX 兑换为当地货币

1 ASX 兑换 AUD
A$0.4581152
1 ASX 兑换 GBP
0.22619438
1 ASX 兑换 EUR
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1 ASX 兑换 USD
$0.286322
1 ASX 兑换 MYR
RM1.27985934
1 ASX 兑换 TRY
10.12720914
1 ASX 兑换 JPY
¥45.00409196
1 ASX 兑换 RUB
32.52331598
1 ASX 兑换 INR
24.54924828
1 ASX 兑换 IDR
Rp4,618.09612766
1 ASX 兑换 PHP
16.5637277
1 ASX 兑换 EGP
￡E.14.54802082
1 ASX 兑换 BRL
R$1.80955504
1 ASX 兑换 CAD
C$0.40944046
1 ASX 兑换 BDT
34.215479
1 ASX 兑换 NGN
443.22072956
1 ASX 兑换 UAH
12.04270332
1 ASX 兑换 VES
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1 ASX 兑换 PKR
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HK$2.22472194
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