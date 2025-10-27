AstraZeneca xStock（AZNX）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 82.7 $ 82.7 $ 82.7 24H最低价 $ 83.84 $ 83.84 $ 83.84 24H最高价 24H最低价 $ 82.7$ 82.7 $ 82.7 24H最高价 $ 83.84$ 83.84 $ 83.84 历史最高 $ 289.64$ 289.64 $ 289.64 最低价 $ 71.27$ 71.27 $ 71.27 涨跌幅（1H） +0.51% 涨跌幅（1D） -0.83% 漲跌幅（7D） -1.81% 漲跌幅（7D） -1.81%

AstraZeneca xStock（AZNX）当前实时价格为 $83.13。过去 24 小时内，AZNX 的交易价格在 $ 82.7 至 $ 83.84 之间波动，市场活跃度显著。AZNX 的历史最高价为 $ 289.64，历史最低价为 $ 71.27。

从短期表现来看，AZNX 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.51%，过去 24 小时内变动为 -0.83%，过去 7 天内累计变动为 -1.81%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AstraZeneca xStock（AZNX）市场信息

市值 $ 175.60K$ 175.60K $ 175.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 2.29M$ 2.29M $ 2.29M 流通量 2.11K 2.11K 2.11K 总供应量 27,577.42164935 27,577.42164935 27,577.42164935

AstraZeneca xStock 的当前市值为 $ 175.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。AZNX 的流通量为 2.11K，总供应量是 27577.42164935，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 2.29M。