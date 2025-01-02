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Aston Martin Cognizant Fan Token 价格 (AM)

USD

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 实时价格图表

$0.390562
$0.390562$0.390562
+0.10%(1D)

今天 Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 的价格

今天 Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 的实时价格为 0.390611 USD。目前其市值为 $ 1.08M USD。AM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aston Martin Cognizant Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.30K USD
- Aston Martin Cognizant Fan Token 当天价格变化为 +0.19%
- 其循环供应量为 2.77M USD

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Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 价格表现 USD

今天内，Aston Martin Cognizant Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00075352
在过去30天内，Aston Martin Cognizant Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0443129430
在过去60天内，Aston Martin Cognizant Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0376486506
在过去90天内，Aston Martin Cognizant Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.04815942813667855

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00075352+0.19%
30天$ -0.0443129430-11.34%
60天$ -0.0376486506-9.63%
90天$ -0.04815942813667855-10.97%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 价格分析

Aston Martin Cognizant Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.382303
$ 0.382303$ 0.382303

$ 0.394316
$ 0.394316$ 0.394316

$ 12.06
$ 12.06$ 12.06

+0.15%

+0.19%

-4.98%

Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 1.08M
$ 1.08M$ 1.08M

$ 31.30K
$ 31.30K$ 31.30K

2.77M
2.77M 2.77M

什么是Aston Martin Cognizant Fan Token (AM)

The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.

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Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 资源

官网

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AM 兑换为当地货币

1 AM 兑换 AUD
A$0.6249776
1 AM 兑换 GBP
0.30858269
1 AM 兑换 EUR
0.37498656
1 AM 兑换 USD
$0.390611
1 AM 兑换 MYR
RM1.74603117
1 AM 兑换 TRY
13.81591107
1 AM 兑换 JPY
¥61.34545755
1 AM 兑换 RUB
44.34997294
1 AM 兑换 INR
33.49879936
1 AM 兑换 IDR
Rp6,300.17653733
1 AM 兑换 PHP
22.56950358
1 AM 兑换 EGP
￡E.19.83913269
1 AM 兑换 BRL
R$2.46866152
1 AM 兑换 CAD
C$0.55857373
1 AM 兑换 BDT
46.6780145
1 AM 兑换 NGN
604.65801578
1 AM 兑换 UAH
16.42909866
1 AM 兑换 VES
Bs19.921161
1 AM 兑换 PKR
Rs108.80469405
1 AM 兑换 KZT
205.04343223
1 AM 兑换 THB
฿13.37061453
1 AM 兑换 TWD
NT$12.82766524
1 AM 兑换 CHF
Fr0.3515499
1 AM 兑换 HKD
HK$3.03504747
1 AM 兑换 MAD
.د.م3.9451711