Aston Martin Cognizant Fan Token 价格 (AM)
今天 Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 的实时价格为 0.390611 USD。目前其市值为 $ 1.08M USD。AM 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aston Martin Cognizant Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 31.30K USD
- Aston Martin Cognizant Fan Token 当天价格变化为 +0.19%
- 其循环供应量为 2.77M USD
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今天内，Aston Martin Cognizant Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00075352。
在过去30天内，Aston Martin Cognizant Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0443129430。
在过去60天内，Aston Martin Cognizant Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0376486506。
在过去90天内，Aston Martin Cognizant Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.04815942813667855。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00075352
|+0.19%
|30天
|$ -0.0443129430
|-11.34%
|60天
|$ -0.0376486506
|-9.63%
|90天
|$ -0.04815942813667855
|-10.97%
Aston Martin Cognizant Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.15%
+0.19%
-4.98%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
The official Fan Token of Aston Martin Cognizant.
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|1 AM 兑换 AUD
A$0.6249776
|1 AM 兑换 GBP
￡0.30858269
|1 AM 兑换 EUR
€0.37498656
|1 AM 兑换 USD
$0.390611
|1 AM 兑换 MYR
RM1.74603117
|1 AM 兑换 TRY
₺13.81591107
|1 AM 兑换 JPY
¥61.34545755
|1 AM 兑换 RUB
₽44.34997294
|1 AM 兑换 INR
₹33.49879936
|1 AM 兑换 IDR
Rp6,300.17653733
|1 AM 兑换 PHP
₱22.56950358
|1 AM 兑换 EGP
￡E.19.83913269
|1 AM 兑换 BRL
R$2.46866152
|1 AM 兑换 CAD
C$0.55857373
|1 AM 兑换 BDT
৳46.6780145
|1 AM 兑换 NGN
₦604.65801578
|1 AM 兑换 UAH
₴16.42909866
|1 AM 兑换 VES
Bs19.921161
|1 AM 兑换 PKR
Rs108.80469405
|1 AM 兑换 KZT
₸205.04343223
|1 AM 兑换 THB
฿13.37061453
|1 AM 兑换 TWD
NT$12.82766524
|1 AM 兑换 CHF
Fr0.3515499
|1 AM 兑换 HKD
HK$3.03504747
|1 AM 兑换 MAD
.د.م3.9451711