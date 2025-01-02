今天 Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 的价格

今天 Aston Martin Cognizant Fan Token (AM) 的实时价格为 0.390611 USD。目前其市值为 $ 1.08M USD。AM 兑换 USD 的价格为实时更新。

Aston Martin Cognizant Fan Token 的主要市场表现：

- 24 小时交易量为 $ 31.30K USD

- Aston Martin Cognizant Fan Token 当天价格变化为 +0.19%

- 其循环供应量为 2.77M USD

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