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Asteroids 价格 (ROIDS)

USD

Asteroids (ROIDS) 实时价格图表

$0.00385025
$0.00385025$0.00385025
-8.90%(1D)

今天 Asteroids (ROIDS) 的价格

今天 Asteroids (ROIDS) 的实时价格为 0.00385025 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ROIDS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Asteroids 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 121.47 USD
- Asteroids 当天价格变化为 -8.90%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Asteroids (ROIDS) 价格表现 USD

今天内，Asteroids 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000376526073166701
在过去30天内，Asteroids 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012061782
在过去60天内，Asteroids 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015718730
在过去90天内，Asteroids 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000522995035924063

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000376526073166701-8.90%
30天$ -0.0012061782-31.32%
60天$ -0.0015718730-40.82%
90天$ +0.000522995035924063+15.72%

Asteroids (ROIDS) 价格分析

Asteroids 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00383874
$ 0.00383874$ 0.00383874

$ 0.00432031
$ 0.00432031$ 0.00432031

$ 6.51
$ 6.51$ 6.51

-0.84%

-8.90%

-17.04%

Asteroids (ROIDS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 121.47
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什么是Asteroids (ROIDS)

Asteroids (ROIDS) is the first Cosmos Fungible Token (CFT-20) issued directly on Cosmos Hub. ROIDS was minted on Asteroid Protocol, the largest inscriptions protocol on Cosmos Hub.

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Asteroids (ROIDS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Asteroids (ROIDS) 的其他问题

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ROIDS 兑换为当地货币

1 ROIDS 兑换 AUD
A$0.0061989025
1 ROIDS 兑换 GBP
0.003157205
1 ROIDS 兑换 EUR
0.0037347425
1 ROIDS 兑换 USD
$0.00385025
1 ROIDS 兑换 MYR
RM0.017326125
1 ROIDS 兑换 TRY
0.1364143575
1 ROIDS 兑换 JPY
¥0.6016785675
1 ROIDS 兑换 RUB
0.3946121225
1 ROIDS 兑换 INR
0.333354645
1 ROIDS 兑换 IDR
Rp63.11884236
1 ROIDS 兑换 PHP
0.2254321375
1 ROIDS 兑换 EGP
￡E.0.1940526
1 ROIDS 兑换 BRL
R$0.023486525
1 ROIDS 兑换 CAD
C$0.00554436
1 ROIDS 兑换 BDT
0.467805375
1 ROIDS 兑换 NGN
5.9972649075
1 ROIDS 兑换 UAH
0.1621340275
1 ROIDS 兑换 VES
Bs0.2079135
1 ROIDS 兑换 PKR
Rs1.073372695
1 ROIDS 兑换 KZT
2.043635695
1 ROIDS 兑换 THB
฿0.1324100975
1 ROIDS 兑换 TWD
NT$0.1266347225
1 ROIDS 兑换 CHF
Fr0.0035037275
1 ROIDS 兑换 HKD
HK$0.029954945
1 ROIDS 兑换 MAD
.د.م0.03865651