Asteroids 价格 (ROIDS)
今天 Asteroids (ROIDS) 的实时价格为 0.00385025 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ROIDS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Asteroids 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 121.47 USD
- Asteroids 当天价格变化为 -8.90%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Asteroids 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000376526073166701。
在过去30天内，Asteroids 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0012061782。
在过去60天内，Asteroids 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015718730。
在过去90天内，Asteroids 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.000522995035924063。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000376526073166701
|-8.90%
|30天
|$ -0.0012061782
|-31.32%
|60天
|$ -0.0015718730
|-40.82%
|90天
|$ +0.000522995035924063
|+15.72%
Asteroids 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.84%
-8.90%
-17.04%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Asteroids (ROIDS) is the first Cosmos Fungible Token (CFT-20) issued directly on Cosmos Hub. ROIDS was minted on Asteroid Protocol, the largest inscriptions protocol on Cosmos Hub.
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|1 ROIDS 兑换 AUD
A$0.0061989025
|1 ROIDS 兑换 GBP
￡0.003157205
|1 ROIDS 兑换 EUR
€0.0037347425
|1 ROIDS 兑换 USD
$0.00385025
|1 ROIDS 兑换 MYR
RM0.017326125
|1 ROIDS 兑换 TRY
₺0.1364143575
|1 ROIDS 兑换 JPY
¥0.6016785675
|1 ROIDS 兑换 RUB
₽0.3946121225
|1 ROIDS 兑换 INR
₹0.333354645
|1 ROIDS 兑换 IDR
Rp63.11884236
|1 ROIDS 兑换 PHP
₱0.2254321375
|1 ROIDS 兑换 EGP
￡E.0.1940526
|1 ROIDS 兑换 BRL
R$0.023486525
|1 ROIDS 兑换 CAD
C$0.00554436
|1 ROIDS 兑换 BDT
৳0.467805375
|1 ROIDS 兑换 NGN
₦5.9972649075
|1 ROIDS 兑换 UAH
₴0.1621340275
|1 ROIDS 兑换 VES
Bs0.2079135
|1 ROIDS 兑换 PKR
Rs1.073372695
|1 ROIDS 兑换 KZT
₸2.043635695
|1 ROIDS 兑换 THB
฿0.1324100975
|1 ROIDS 兑换 TWD
NT$0.1266347225
|1 ROIDS 兑换 CHF
Fr0.0035037275
|1 ROIDS 兑换 HKD
HK$0.029954945
|1 ROIDS 兑换 MAD
.د.م0.03865651