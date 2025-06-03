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Aster USDF 价格 (USDF)

USD

Aster USDF (USDF) 实时价格图表

$0.999186
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0.00%(1D)

今天 Aster USDF (USDF) 的价格

今天 Aster USDF (USDF) 的实时价格为 0.999186 USD。目前其市值为 $ 127.57M USD。USDF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aster USDF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Aster USDF 当天价格变化为 -0.00%
- 其循环供应量为 127.68M USD

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Aster USDF (USDF) 价格表现 USD

今天内，Aster USDF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Aster USDF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006440752
在过去60天内，Aster USDF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000480608
在过去90天内，Aster USDF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001479613722553

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.00%
30天$ +0.0006440752+0.06%
60天$ +0.0000480608+0.00%
90天$ -0.0001479613722553-0.01%

Aster USDF (USDF) 价格分析

Aster USDF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.997282
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$ 0.999957
$ 0.999957$ 0.999957

$ 1.005
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+0.01%

-0.00%

+0.05%

Aster USDF (USDF) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 127.57M
$ 127.57M$ 127.57M

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127.68M
127.68M 127.68M

什么是Aster USDF (USDF)

Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. USDF is a yield-bearing stablecoin issued by Aster, convertible with USDT at a 1:1 ratio. Underlying USDT funds are used to create and maintain delta neutral positions that back USDF and generate asUSDF yields.

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Aster USDF (USDF) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Aster USDF (USDF) 的其他问题

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USDF 兑换为当地货币

1 USDF 兑换 VND
26,293.57959
1 USDF 兑换 AUD
A$1.53874644
1 USDF 兑换 GBP
0.72940578
1 USDF 兑换 EUR
0.86929182
1 USDF 兑换 USD
$0.999186
1 USDF 兑换 MYR
RM4.23654864
1 USDF 兑换 TRY
39.12812376
1 USDF 兑换 JPY
¥142.71373638
1 USDF 兑换 RUB
78.60596262
1 USDF 兑换 INR
85.4803623
1 USDF 兑换 IDR
Rp16,380.09573984
1 USDF 兑换 KRW
1,372.50187332
1 USDF 兑换 PHP
55.59470904
1 USDF 兑换 EGP
￡E.49.64955234
1 USDF 兑换 BRL
R$5.66538462
1 USDF 兑换 CAD
C$1.36888482
1 USDF 兑换 BDT
121.79078154
1 USDF 兑换 NGN
1,578.48406722
1 USDF 兑换 UAH
41.53616202
1 USDF 兑换 VES
Bs95.921856
1 USDF 兑换 PKR
Rs281.06102994
1 USDF 兑换 KZT
509.7846972
1 USDF 兑换 THB
฿32.50352058
1 USDF 兑换 TWD
NT$29.96558814
1 USDF 兑换 AED
د.إ3.66701262
1 USDF 兑换 CHF
Fr0.80934066
1 USDF 兑换 HKD
HK$7.83361824
1 USDF 兑换 MAD
.د.م9.17252748
1 USDF 兑换 MXN
$19.19436306