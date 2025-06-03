Aster USDF 价格 (USDF)
今天 Aster USDF (USDF) 的实时价格为 0.999186 USD。目前其市值为 $ 127.57M USD。USDF 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aster USDF 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Aster USDF 当天价格变化为 -0.00%
- 其循环供应量为 127.68M USD
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今天内，Aster USDF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去30天内，Aster USDF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0006440752。
在过去60天内，Aster USDF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0000480608。
在过去90天内，Aster USDF 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001479613722553。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.00%
|30天
|$ +0.0006440752
|+0.06%
|60天
|$ +0.0000480608
|+0.00%
|90天
|$ -0.0001479613722553
|-0.01%
Aster USDF 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.01%
-0.00%
+0.05%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. USDF is a yield-bearing stablecoin issued by Aster, convertible with USDT at a 1:1 ratio. Underlying USDT funds are used to create and maintain delta neutral positions that back USDF and generate asUSDF yields.
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|1 USDF 兑换 VND
₫26,293.57959
|1 USDF 兑换 AUD
A$1.53874644
|1 USDF 兑换 GBP
￡0.72940578
|1 USDF 兑换 EUR
€0.86929182
|1 USDF 兑换 USD
$0.999186
|1 USDF 兑换 MYR
RM4.23654864
|1 USDF 兑换 TRY
₺39.12812376
|1 USDF 兑换 JPY
¥142.71373638
|1 USDF 兑换 RUB
₽78.60596262
|1 USDF 兑换 INR
₹85.4803623
|1 USDF 兑换 IDR
Rp16,380.09573984
|1 USDF 兑换 KRW
₩1,372.50187332
|1 USDF 兑换 PHP
₱55.59470904
|1 USDF 兑换 EGP
￡E.49.64955234
|1 USDF 兑换 BRL
R$5.66538462
|1 USDF 兑换 CAD
C$1.36888482
|1 USDF 兑换 BDT
৳121.79078154
|1 USDF 兑换 NGN
₦1,578.48406722
|1 USDF 兑换 UAH
₴41.53616202
|1 USDF 兑换 VES
Bs95.921856
|1 USDF 兑换 PKR
Rs281.06102994
|1 USDF 兑换 KZT
₸509.7846972
|1 USDF 兑换 THB
฿32.50352058
|1 USDF 兑换 TWD
NT$29.96558814
|1 USDF 兑换 AED
د.إ3.66701262
|1 USDF 兑换 CHF
Fr0.80934066
|1 USDF 兑换 HKD
HK$7.83361824
|1 USDF 兑换 MAD
.د.م9.17252748
|1 USDF 兑换 MXN
$19.19436306