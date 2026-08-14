Aster INU 今日价格

Aster INU (ASTERINU) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.07%。当前 ASTERINU 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ASTERINU。

Aster INU 目前市值在 $ 61,802 排名第 #-，流通供应量为 990.00M ASTERINU。过去 24 小时内，ASTERINU 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00785063，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ASTERINU 在过去一小时内波动了 +0.01%，过去7 天内波动了 +12.15%。过去一天，总交易量达到 --。

Aster INU（ASTERINU）市场信息

市值 $ 61.80K$ 61.80K $ 61.80K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 61.80K$ 61.80K $ 61.80K 流通量 990.00M 990.00M 990.00M 总供应量 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745 989,999,899.6374745

Aster INU 的当前市值为 $ 61.80K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ASTERINU 的流通量为 990.00M，总供应量是 989999899.6374745，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.80K。