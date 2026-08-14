Assisterr AI 今日价格

Assisterr AI (ASRR) 今日实时价格为 $ 0.00126082，过去 24 小时内变化了 0.57%。当前 ASRR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00126082 每 ASRR。

Assisterr AI 目前市值在 $ 126,081 排名第 #-，流通供应量为 14.04M ASRR。过去 24 小时内，ASRR 的交易价格在 $ 0.00125039（低点）和 $ 0.00126851（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.500858，而历史最低价为 $ 0.00112506。

短期表现方面，ASRR 在过去一小时内波动了 -0.08%，过去7 天内波动了 +5.60%。过去一天，总交易量达到 $ 3.57。

Assisterr AI（ASRR）市场信息

市值 $ 126.08K$ 126.08K $ 126.08K 成交量（24H） $ 3.57$ 3.57 $ 3.57 完全稀释市值 $ 126.08K$ 126.08K $ 126.08K 流通量 14.04M 14.04M 14.04M 总供应量 99,998,153.56932068 99,998,153.56932068 99,998,153.56932068

Assisterr AI 的当前市值为 $ 126.08K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 3.57。ASRR 的流通量为 14.04M，总供应量是 99998153.56932068，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 126.08K。