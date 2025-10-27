AssetMantle（MNTL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.831444$ 0.831444 $ 0.831444 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） +0.41% 涨跌幅（1D） +7.76% 漲跌幅（7D） +62.57% 漲跌幅（7D） +62.57%

AssetMantle（MNTL）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，MNTL 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。MNTL 的历史最高价为 $ 0.831444，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，MNTL 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.41%，过去 24 小时内变动为 +7.76%，过去 7 天内累计变动为 +62.57%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

AssetMantle（MNTL）市场信息

市值 $ 360.62K$ 360.62K $ 360.62K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 362.24K$ 362.24K $ 362.24K 流通量 2.31B 2.31B 2.31B 总供应量 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

AssetMantle 的当前市值为 $ 360.62K, 它过去 24 小时的交易量为 --。MNTL 的流通量为 2.31B，总供应量是 2319003164.752571，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 362.24K。