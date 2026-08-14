ASSCOIN 今日价格

ASSCOIN (ASSCOIN) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 0.66%。当前 ASSCOIN 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ASSCOIN。

ASSCOIN 目前市值在 $ 18,571.41 排名第 #-，流通供应量为 998.59M ASSCOIN。过去 24 小时内，ASSCOIN 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00332904，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ASSCOIN 在过去一小时内波动了 -0.12%，过去7 天内波动了 +6.51%。过去一天，总交易量达到 --。

ASSCOIN（ASSCOIN）市场信息

市值 $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K 流通量 998.59M 998.59M 998.59M 总供应量 998,592,138.536994 998,592,138.536994 998,592,138.536994

ASSCOIN 的当前市值为 $ 18.57K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ASSCOIN 的流通量为 998.59M，总供应量是 998592138.536994，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 18.57K。