ASML xStock 今日价格

ASML xStock (ASMLX) 今日实时价格为 $ 1,873.4，过去 24 小时内变化了 0.61%。当前 ASMLX 兑 USD 的汇率为 $ 1,873.4 每 ASMLX。

ASML xStock 目前市值在 $ 643,918 排名第 #-，流通供应量为 343.72 ASMLX。过去 24 小时内，ASMLX 的交易价格在 $ 1,860.9（低点）和 $ 1,873.79（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 2,001.24，而历史最低价为 $ 1,391.93。

短期表现方面，ASMLX 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +7.94%。过去一天，总交易量达到 $ 50.00。

ASML xStock（ASMLX）市场信息

市值 $ 643.92K$ 643.92K $ 643.92K 成交量（24H） $ 50.00$ 50.00 $ 50.00 完全稀释市值 $ 137.24M$ 137.24M $ 137.24M 流通量 343.72 343.72 343.72 总供应量 73,256.43157948997 73,256.43157948997 73,256.43157948997

ASML xStock 的当前市值为 $ 643.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 50.00。ASMLX 的流通量为 343.72，总供应量是 73256.43157948997，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 137.24M。