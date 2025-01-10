ASH 图标

ASH 价格 (ASH)

USD

ASH (ASH) 实时价格图表

$1.75
$1.75$1.75
-0.70%(1D)

今天 ASH (ASH) 的价格

今天 ASH (ASH) 的实时价格为 1.75 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ASH 兑换 USD 的价格为实时更新。
ASH 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 5.14K USD
- ASH 当天价格变化为 -0.77%
- 其循环供应量为 0.00 USD

在获取 MEXC 上从 ASH兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ASH 价格信息的首选平台。

ASH (ASH) 价格表现 USD

今天内，ASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.01370685321057
在过去30天内，ASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022856750
在过去60天内，ASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.3455403000
在过去90天内，ASH 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0816458411038459

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.01370685321057-0.77%
30天$ -0.0022856750-0.13%
60天$ -0.3455403000-19.74%
90天$ +0.0816458411038459+4.89%

ASH (ASH) 价格分析

ASH 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.64
$ 1.64$ 1.64

$ 1.81
$ 1.81$ 1.81

$ 64.87
$ 64.87$ 64.87

-0.24%

-0.77%

-3.43%

ASH (ASH) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 5.14K
$ 5.14K$ 5.14K

0.00
0.00 0.00

什么是ASH (ASH)

Burn.art allows you to burn NFTs for ASH, created by Murat PAK.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

ASH (ASH) 资源

官网

大家还在问：关于 ASH (ASH) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ASH 兑换为当地货币

1 ASH 兑换 AUD
A$2.8175
1 ASH 兑换 GBP
1.4175
1 ASH 兑换 EUR
1.6975
1 ASH 兑换 USD
$1.75
1 ASH 兑换 MYR
RM7.8575
1 ASH 兑换 TRY
61.9675
1 ASH 兑换 JPY
¥276.36
1 ASH 兑换 RUB
178.0625
1 ASH 兑换 INR
150.5
1 ASH 兑换 IDR
Rp28,225.8025
1 ASH 兑换 PHP
102.2
1 ASH 兑换 EGP
￡E.88.4625
1 ASH 兑换 BRL
R$10.5875
1 ASH 兑换 CAD
C$2.52
1 ASH 兑换 BDT
213.465
1 ASH 兑换 NGN
2,713.165
1 ASH 兑换 UAH
73.99
1 ASH 兑换 VES
Bs92.75
1 ASH 兑换 PKR
Rs487.3225
1 ASH 兑换 KZT
923.475
1 ASH 兑换 THB
฿60.4625
1 ASH 兑换 TWD
NT$57.6625
1 ASH 兑换 CHF
Fr1.5925
1 ASH 兑换 HKD
HK$13.615
1 ASH 兑换 MAD
.د.م17.57