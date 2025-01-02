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AS Roma Fan Token 价格 (ASR)

USD

AS Roma Fan Token (ASR) 实时价格图表

$2
$2$2
+3.30%(1D)

今天 AS Roma Fan Token (ASR) 的价格

今天 AS Roma Fan Token (ASR) 的实时价格为 2.0 USD。目前其市值为 $ 12.72M USD。ASR 兑换 USD 的价格为实时更新。
AS Roma Fan Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 2.61M USD
- AS Roma Fan Token 当天价格变化为 +3.45%
- 其循环供应量为 6.36M USD

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AS Roma Fan Token (ASR) 价格表现 USD

今天内，AS Roma Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.066657
在过去30天内，AS Roma Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.2162988000
在过去60天内，AS Roma Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0468454000
在过去90天内，AS Roma Fan Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.1011760853349986

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.066657+3.45%
30天$ -0.2162988000-10.81%
60天$ +0.0468454000+2.34%
90天$ +0.1011760853349986+5.33%

AS Roma Fan Token (ASR) 价格分析

AS Roma Fan Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.93
$ 1.93$ 1.93

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 26.64
$ 26.64$ 26.64

+0.38%

+3.45%

-3.03%

AS Roma Fan Token (ASR) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 12.72M
$ 12.72M$ 12.72M

$ 2.61M
$ 2.61M$ 2.61M

6.36M
6.36M 6.36M

什么是AS Roma Fan Token (ASR)

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AS Roma Fan Token (ASR) 资源

官网

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ASR 兑换为当地货币

1 ASR 兑换 AUD
A$3.2
1 ASR 兑换 GBP
1.6
1 ASR 兑换 EUR
1.92
1 ASR 兑换 USD
$2
1 ASR 兑换 MYR
RM8.94
1 ASR 兑换 TRY
70.62
1 ASR 兑换 JPY
¥313.62
1 ASR 兑换 RUB
219.96
1 ASR 兑换 INR
171.48
1 ASR 兑换 IDR
Rp32,258.06
1 ASR 兑换 PHP
115.88
1 ASR 兑换 EGP
￡E.101.58
1 ASR 兑换 BRL
R$12.68
1 ASR 兑换 CAD
C$2.88
1 ASR 兑换 BDT
239
1 ASR 兑换 NGN
3,095.96
1 ASR 兑换 UAH
84.12
1 ASR 兑换 VES
Bs102
1 ASR 兑换 PKR
Rs557.1
1 ASR 兑换 KZT
1,049.86
1 ASR 兑换 THB
฿68.46
1 ASR 兑换 TWD
NT$65.74
1 ASR 兑换 CHF
Fr1.8
1 ASR 兑换 HKD
HK$15.54
1 ASR 兑换 MAD
.د.م20.2