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ARYZE eGBP 价格 (EGBP)

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ARYZE eGBP (EGBP) 实时价格图表

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-0.20%(1D)

今天 ARYZE eGBP (EGBP) 的价格

今天 ARYZE eGBP (EGBP) 的实时价格为 1.21 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。EGBP 兑换 USD 的价格为实时更新。
ARYZE eGBP 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 43.65 USD
- ARYZE eGBP 当天价格变化为 -0.26%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ARYZE eGBP (EGBP) 价格表现 USD

今天内，ARYZE eGBP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.003170319757745
在过去30天内，ARYZE eGBP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0588566990
在过去60天内，ARYZE eGBP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0493383550
在过去90天内，ARYZE eGBP 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0951603160350904

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.003170319757745-0.26%
30天$ -0.0588566990-4.86%
60天$ -0.0493383550-4.07%
90天$ -0.0951603160350904-7.29%

ARYZE eGBP (EGBP) 价格分析

ARYZE eGBP 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1.21
$ 1.21$ 1.21

$ 1.24
$ 1.24$ 1.24

$ 1.35
$ 1.35$ 1.35

-0.05%

-0.26%

-1.04%

ARYZE eGBP (EGBP) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 43.65
$ 43.65$ 43.65

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什么是ARYZE eGBP (EGBP)

ARYZE eGBP Digital Cash is a stablecoin backed by government-issued assets. ARYZE Digital Cash is inspired by cash and the promise of Central Bank Digital Currencies.

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ARYZE eGBP (EGBP) 资源

官网

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EGBP 兑换为当地货币

1 EGBP 兑换 AUD
A$1.9481
1 EGBP 兑换 GBP
0.9801
1 EGBP 兑换 EUR
1.1737
1 EGBP 兑换 USD
$1.21
1 EGBP 兑换 MYR
RM5.4329
1 EGBP 兑换 TRY
42.8461
1 EGBP 兑换 JPY
¥191.0832
1 EGBP 兑换 RUB
123.1175
1 EGBP 兑换 INR
104.06
1 EGBP 兑换 IDR
Rp19,516.1263
1 EGBP 兑换 PHP
70.664
1 EGBP 兑换 EGP
￡E.61.1655
1 EGBP 兑换 BRL
R$7.3205
1 EGBP 兑换 CAD
C$1.7424
1 EGBP 兑换 BDT
147.5958
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1 EGBP 兑换 UAH
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