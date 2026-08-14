ArthSwap Wrapped ASTR 今日价格

ArthSwap Wrapped ASTR (WASTR) 今日实时价格为 $ 0.00455981，过去 24 小时内变化了 1.33%。当前 WASTR 兑 USD 的汇率为 $ 0.00455981 每 WASTR。

ArthSwap Wrapped ASTR 目前市值在 $ 114,779 排名第 #-，流通供应量为 25.19M WASTR。过去 24 小时内，WASTR 的交易价格在 $ 0.00452（低点）和 $ 0.00463474（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 233.95，而历史最低价为 $ 0.00452。

短期表现方面，WASTR 在过去一小时内波动了 +0.04%，过去7 天内波动了 -5.03%。过去一天，总交易量达到 $ 665.12。

ArthSwap Wrapped ASTR（WASTR）市场信息

市值 $ 114.78K$ 114.78K $ 114.78K 成交量（24H） $ 665.12$ 665.12 $ 665.12 完全稀释市值 $ 114.78K$ 114.78K $ 114.78K 流通量 25.19M 25.19M 25.19M 总供应量 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322 25,185,837.16471322

ArthSwap Wrapped ASTR 的当前市值为 $ 114.78K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 665.12。WASTR 的流通量为 25.19M，总供应量是 25185837.16471322，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 114.78K。