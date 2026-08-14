ARTDRA Coin 今日价格

ARTDRA Coin (ARTDRA) 今日实时价格为 $ 0.02046178，过去 24 小时内变化了 0.00%。当前 ARTDRA 兑 USD 的汇率为 $ 0.02046178 每 ARTDRA。

ARTDRA Coin 目前市值在 $ 4,518,580 排名第 #-，流通供应量为 220.83M ARTDRA。过去 24 小时内，ARTDRA 的交易价格在 $ 0.0（低点）和 $ 0.0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.108672，而历史最低价为 $ 0.02036006。

短期表现方面，ARTDRA 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 0.00%。过去一天，总交易量达到 $ 61.39。

ARTDRA Coin（ARTDRA）市场信息

市值 $ 4.52M$ 4.52M $ 4.52M 成交量（24H） $ 61.39$ 61.39 $ 61.39 完全稀释市值 $ 5.24M$ 5.24M $ 5.24M 流通量 220.83M 220.83M 220.83M 总供应量 256,000,000.0 256,000,000.0 256,000,000.0

ARTDRA Coin 的当前市值为 $ 4.52M, 它过去 24 小时的交易量为 $ 61.39。ARTDRA 的流通量为 220.83M，总供应量是 256000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 5.24M。