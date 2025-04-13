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Arrow Token 价格 (ARROW)

USD

Arrow Token (ARROW) 实时价格图表

$0.02131914
$0.02131914$0.02131914
+27.50%(1D)

今天 Arrow Token (ARROW) 的价格

今天 Arrow Token (ARROW) 的实时价格为 0.02131914 USD。目前其市值为 $ 110.61K USD。ARROW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arrow Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Arrow Token 当天价格变化为 +27.60%
- 其循环供应量为 5.19M USD

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Arrow Token (ARROW) 价格表现 USD

今天内，Arrow Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00461074
在过去30天内，Arrow Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0037001264
在过去60天内，Arrow Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0115211276
在过去90天内，Arrow Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05098352118718584

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00461074+27.60%
30天$ -0.0037001264-17.35%
60天$ -0.0115211276-54.04%
90天$ -0.05098352118718584-70.51%

Arrow Token (ARROW) 价格分析

Arrow Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01649647
$ 0.01649647$ 0.01649647

$ 0.02133832
$ 0.02133832$ 0.02133832

$ 0.420872
$ 0.420872$ 0.420872

+0.13%

+27.60%

+3.02%

Arrow Token (ARROW) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 110.61K
$ 110.61K$ 110.61K

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5.19M
5.19M 5.19M

什么是Arrow Token (ARROW)

Arrow Markets is a decentralized options trading platform on Avalanche that aims to simplify and democratize options trading. It offers a user-friendly "Lite Mode" interface for novice traders and a "Pro Mode" for advanced traders. Its innovative RFE (Request for Execution) system enhances pricing efficiency and liquidity. Its native ERC-20 token $ARROW can be staked to earn rewards.

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Arrow Token (ARROW) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Arrow Token (ARROW) 的其他问题

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ARROW 兑换为当地货币

1 ARROW 兑换 VND
546.64406874
1 ARROW 兑换 AUD
A$0.0338974326
1 ARROW 兑换 GBP
0.0162025464
1 ARROW 兑换 EUR
0.0187608432
1 ARROW 兑换 USD
$0.02131914
1 ARROW 兑换 MYR
RM0.0942305988
1 ARROW 兑换 TRY
0.8114064684
1 ARROW 兑换 JPY
¥3.0595097814
1 ARROW 兑换 RUB
1.7733260652
1 ARROW 兑换 INR
1.8325932744
1 ARROW 兑换 IDR
Rp355.3188578724
1 ARROW 兑换 KRW
30.282772413
1 ARROW 兑换 PHP
1.2190284252
1 ARROW 兑换 EGP
￡E.1.0932454992
1 ARROW 兑换 BRL
R$0.1249301604
1 ARROW 兑换 CAD
C$0.0294204132
1 ARROW 兑换 BDT
2.584945725
1 ARROW 兑换 NGN
33.8935951548
1 ARROW 兑换 UAH
0.8806936734
1 ARROW 兑换 VES
Bs1.51365894
1 ARROW 兑换 PKR
Rs5.9648821806
1 ARROW 兑换 KZT
10.9947068808
1 ARROW 兑换 THB
฿0.7135516158
1 ARROW 兑换 TWD
NT$0.6901005618
1 ARROW 兑换 AED
د.إ0.0782412438
1 ARROW 兑换 CHF
Fr0.0172685034
1 ARROW 兑换 HKD
HK$0.165223335
1 ARROW 兑换 MAD
.د.م0.1978416192
1 ARROW 兑换 MXN
$0.432778542