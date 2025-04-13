Arrow Token 价格 (ARROW)
今天 Arrow Token (ARROW) 的实时价格为 0.02131914 USD。目前其市值为 $ 110.61K USD。ARROW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arrow Token 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Arrow Token 当天价格变化为 +27.60%
- 其循环供应量为 5.19M USD
在获取 MEXC 上从 ARROW兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ARROW 价格信息的首选平台。
今天内，Arrow Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00461074。
在过去30天内，Arrow Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0037001264。
在过去60天内，Arrow Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0115211276。
在过去90天内，Arrow Token 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05098352118718584。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00461074
|+27.60%
|30天
|$ -0.0037001264
|-17.35%
|60天
|$ -0.0115211276
|-54.04%
|90天
|$ -0.05098352118718584
|-70.51%
Arrow Token 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.13%
+27.60%
+3.02%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Arrow Markets is a decentralized options trading platform on Avalanche that aims to simplify and democratize options trading. It offers a user-friendly "Lite Mode" interface for novice traders and a "Pro Mode" for advanced traders. Its innovative RFE (Request for Execution) system enhances pricing efficiency and liquidity. Its native ERC-20 token $ARROW can be staked to earn rewards.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ARROW 兑换 VND
₫546.64406874
|1 ARROW 兑换 AUD
A$0.0338974326
|1 ARROW 兑换 GBP
￡0.0162025464
|1 ARROW 兑换 EUR
€0.0187608432
|1 ARROW 兑换 USD
$0.02131914
|1 ARROW 兑换 MYR
RM0.0942305988
|1 ARROW 兑换 TRY
₺0.8114064684
|1 ARROW 兑换 JPY
¥3.0595097814
|1 ARROW 兑换 RUB
₽1.7733260652
|1 ARROW 兑换 INR
₹1.8325932744
|1 ARROW 兑换 IDR
Rp355.3188578724
|1 ARROW 兑换 KRW
₩30.282772413
|1 ARROW 兑换 PHP
₱1.2190284252
|1 ARROW 兑换 EGP
￡E.1.0932454992
|1 ARROW 兑换 BRL
R$0.1249301604
|1 ARROW 兑换 CAD
C$0.0294204132
|1 ARROW 兑换 BDT
৳2.584945725
|1 ARROW 兑换 NGN
₦33.8935951548
|1 ARROW 兑换 UAH
₴0.8806936734
|1 ARROW 兑换 VES
Bs1.51365894
|1 ARROW 兑换 PKR
Rs5.9648821806
|1 ARROW 兑换 KZT
₸10.9947068808
|1 ARROW 兑换 THB
฿0.7135516158
|1 ARROW 兑换 TWD
NT$0.6901005618
|1 ARROW 兑换 AED
د.إ0.0782412438
|1 ARROW 兑换 CHF
Fr0.0172685034
|1 ARROW 兑换 HKD
HK$0.165223335
|1 ARROW 兑换 MAD
.د.م0.1978416192
|1 ARROW 兑换 MXN
$0.432778542