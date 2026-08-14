Arrland RUM 今日价格

Arrland RUM (RUM) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 4.99%。当前 RUM 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 RUM。

Arrland RUM 目前市值在 $ 95,519 排名第 #-，流通供应量为 1.08B RUM。过去 24 小时内，RUM 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00974685，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，RUM 在过去一小时内波动了 +0.23%，过去7 天内波动了 +2.65%。过去一天，总交易量达到 --。

Arrland RUM（RUM）市场信息

市值 $ 95.52K$ 95.52K $ 95.52K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 146.00K$ 146.00K $ 146.00K 流通量 1.08B 1.08B 1.08B 总供应量 1,657,032,760.973997 1,657,032,760.973997 1,657,032,760.973997

Arrland RUM 的当前市值为 $ 95.52K, 它过去 24 小时的交易量为 --。RUM 的流通量为 1.08B，总供应量是 1657032760.973997，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 146.00K。