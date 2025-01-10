ArQmA 价格 (ARQ)
今天 ArQmA (ARQ) 的实时价格为 0.00752213 USD。目前其市值为 $ 205.62K USD。ARQ 兑换 USD 的价格为实时更新。
ArQmA 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 238.15 USD
- ArQmA 当天价格变化为 +14.69%
- 其循环供应量为 27.34M USD
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今天内，ArQmA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00096321。
在过去30天内，ArQmA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0040035664。
在过去60天内，ArQmA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0133645232。
在过去90天内，ArQmA 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0049437359680754533。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00096321
|+14.69%
|30天
|$ +0.0040035664
|+53.22%
|60天
|$ +0.0133645232
|+177.67%
|90天
|$ +0.0049437359680754533
|+191.74%
ArQmA 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.18%
+14.69%
+11.32%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol.
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|1 ARQ 兑换 AUD
A$0.0121106293
|1 ARQ 兑换 GBP
￡0.0060929253
|1 ARQ 兑换 EUR
€0.0072964661
|1 ARQ 兑换 USD
$0.00752213
|1 ARQ 兑换 MYR
RM0.0337743637
|1 ARQ 兑换 TRY
₺0.2665090659
|1 ARQ 兑换 JPY
¥1.1871425566
|1 ARQ 兑换 RUB
₽0.763496195
|1 ARQ 兑换 INR
₹0.6463766309
|1 ARQ 兑换 IDR
Rp121.3246604339
|1 ARQ 兑换 PHP
₱0.4394428346
|1 ARQ 兑换 EGP
￡E.0.3803188928
|1 ARQ 兑换 BRL
R$0.0454336652
|1 ARQ 兑换 CAD
C$0.0108318672
|1 ARQ 兑换 BDT
৳0.9175494174
|1 ARQ 兑换 NGN
₦11.6441067974
|1 ARQ 兑换 UAH
₴0.3188630907
|1 ARQ 兑换 VES
Bs0.39867289
|1 ARQ 兑换 PKR
Rs2.0976211718
|1 ARQ 兑换 KZT
₸3.9548350688
|1 ARQ 兑换 THB
฿0.2601904767
|1 ARQ 兑换 TWD
NT$0.2480046261
|1 ARQ 兑换 CHF
Fr0.0068451383
|1 ARQ 兑换 HKD
HK$0.0585221714
|1 ARQ 兑换 MAD
.د.م0.0756726278