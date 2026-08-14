Arqen 今日价格

Arqen (ARQ) 今日实时价格为 $ 0.00861085，过去 24 小时内变化了 10.85%。当前 ARQ 兑 USD 的汇率为 $ 0.00861085 每 ARQ。

Arqen 目前市值在 $ 707,318 排名第 #-，流通供应量为 82.00M ARQ。过去 24 小时内，ARQ 的交易价格在 $ 0.00857723（低点）和 $ 0.00980087（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.01398605，而历史最低价为 $ 0.00540181。

短期表现方面，ARQ 在过去一小时内波动了 -0.62%，过去7 天内波动了 +16.10%。过去一天，总交易量达到 $ 65.62K。

Arqen（ARQ）市场信息

市值 $ 707.32K$ 707.32K $ 707.32K 成交量（24H） $ 65.62K$ 65.62K $ 65.62K 完全稀释市值 $ 862.58K$ 862.58K $ 862.58K 流通量 82.00M 82.00M 82.00M 总供应量 99,999,995.61896 99,999,995.61896 99,999,995.61896

Arqen 的当前市值为 $ 707.32K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 65.62K。ARQ 的流通量为 82.00M，总供应量是 99999995.61896，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 862.58K。