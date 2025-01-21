Arnoya classic 价格 (ARNC)
今天 Arnoya classic (ARNC) 的实时价格为 0.0106322 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ARNC 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arnoya classic 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 93.75K USD
- Arnoya classic 当天价格变化为 -5.18%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Arnoya classic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00058151921533405。
在过去30天内，Arnoya classic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002978121。
在过去60天内，Arnoya classic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0001458939。
在过去90天内，Arnoya classic 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.001265262267841896。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00058151921533405
|-5.18%
|30天
|$ +0.0002978121
|+2.80%
|60天
|$ +0.0001458939
|+1.37%
|90天
|$ +0.001265262267841896
|+13.51%
Arnoya classic 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.73%
-5.18%
+1.41%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Arnoya classic (ARNC) helps companies to decrease transactional expenses and make a worldwide & borderless business.
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|1 ARNC 兑换 AUD
A$0.01701152
|1 ARNC 兑换 GBP
￡0.008612082
|1 ARNC 兑换 EUR
€0.010206912
|1 ARNC 兑换 USD
$0.0106322
|1 ARNC 兑换 MYR
RM0.047525934
|1 ARNC 兑换 TRY
₺0.37850632
|1 ARNC 兑换 JPY
¥1.653200778
|1 ARNC 兑换 RUB
₽1.073639556
|1 ARNC 兑换 INR
₹0.919897944
|1 ARNC 兑换 IDR
Rp174.298332768
|1 ARNC 兑换 PHP
₱0.621345768
|1 ARNC 兑换 EGP
￡E.0.534905982
|1 ARNC 兑换 BRL
R$0.064112166
|1 ARNC 兑换 CAD
C$0.015310368
|1 ARNC 兑换 BDT
৳1.296384146
|1 ARNC 兑换 NGN
₦16.509573838
|1 ARNC 兑换 UAH
₴0.448997806
|1 ARNC 兑换 VES
Bs0.5741388
|1 ARNC 兑换 PKR
Rs2.964895292
|1 ARNC 兑换 KZT
₸5.6403821
|1 ARNC 兑换 THB
฿0.36202641
|1 ARNC 兑换 TWD
NT$0.347885584
|1 ARNC 兑换 CHF
Fr0.00956898
|1 ARNC 兑换 HKD
HK$0.082718516
|1 ARNC 兑换 MAD
.د.م0.106534644