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Army of Fortune Gem 价格 (AFG)

USD

Army of Fortune Gem (AFG) 实时价格图表

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-1.70%(1D)

今天 Army of Fortune Gem (AFG) 的价格

今天 Army of Fortune Gem (AFG) 的实时价格为 0.0065843 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AFG 兑换 USD 的价格为实时更新。
Army of Fortune Gem 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 25.33K USD
- Army of Fortune Gem 当天价格变化为 -1.73%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Army of Fortune Gem (AFG) 价格表现 USD

今天内，Army of Fortune Gem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.000116135024094386
在过去30天内，Army of Fortune Gem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0022322475
在过去60天内，Army of Fortune Gem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0002730436
在过去90天内，Army of Fortune Gem 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.002358984111180956

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.000116135024094386-1.73%
30天$ -0.0022322475-33.90%
60天$ +0.0002730436+4.15%
90天$ -0.002358984111180956-26.37%

Army of Fortune Gem (AFG) 价格分析

Army of Fortune Gem 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00656478
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Army of Fortune Gem (AFG) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 25.33K
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什么是Army of Fortune Gem (AFG)

AOFverse aims to transform the possibilities of gaming and immersive experiences on mobile using web3 technology. The project intends to release a range of mobile games situated within an extensive metaverse. Through the incorporation of blockchain technology, AOFverse offers players a system of genuine digital ownership, aiming to promote a new wave of interactive gaming experiences.

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Army of Fortune Gem (AFG) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Army of Fortune Gem (AFG) 的其他问题

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AFG 兑换为当地货币

1 AFG 兑换 AUD
A$0.01053488
1 AFG 兑换 GBP
0.005333283
1 AFG 兑换 EUR
0.006320928
1 AFG 兑换 USD
$0.0065843
1 AFG 兑换 MYR
RM0.029431821
1 AFG 兑换 TRY
0.23440108
1 AFG 兑换 JPY
¥1.023792807
1 AFG 兑换 RUB
0.664882614
1 AFG 兑换 INR
0.569673636
1 AFG 兑换 IDR
Rp107.939326992
1 AFG 兑换 PHP
0.384786492
1 AFG 兑换 EGP
￡E.0.331256133
1 AFG 兑换 BRL
R$0.039703329
1 AFG 兑换 CAD
C$0.009481392
1 AFG 兑换 BDT
0.802823699
1 AFG 兑换 NGN
10.224035197
1 AFG 兑换 UAH
0.278054989
1 AFG 兑换 VES
Bs0.3555522
1 AFG 兑换 PKR
Rs1.836097898
1 AFG 兑换 KZT
3.49297115
1 AFG 兑换 THB
฿0.224195415
1 AFG 兑换 TWD
NT$0.215438296
1 AFG 兑换 CHF
Fr0.00592587
1 AFG 兑换 HKD
HK$0.051225854
1 AFG 兑换 MAD
.د.م0.065974686