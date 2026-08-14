ArmaraOS 今日价格

ArmaraOS (ARMARA) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 45.88%。当前 ARMARA 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 ARMARA。

ArmaraOS 目前市值在 $ 928,967 排名第 #-，流通供应量为 959.99M ARMARA。过去 24 小时内，ARMARA 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0.00101707（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00133119，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，ARMARA 在过去一小时内波动了 +1.99%，过去7 天内波动了 --。过去一天，总交易量达到 $ 12.80K。

ArmaraOS（ARMARA）市场信息

市值 $ 928.97K$ 928.97K $ 928.97K 成交量（24H） $ 12.80K$ 12.80K $ 12.80K 完全稀释市值 $ 928.97K$ 928.97K $ 928.97K 流通量 959.99M 959.99M 959.99M 总供应量 959,993,733.060951 959,993,733.060951 959,993,733.060951

ArmaraOS 的当前市值为 $ 928.97K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 12.80K。ARMARA 的流通量为 959.99M，总供应量是 959993733.060951，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 928.97K。