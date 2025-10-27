Ariva（ARV）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低价 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高价 24H最低价 $ 0$ 0 $ 0 24H最高价 $ 0$ 0 $ 0 历史最高 $ 0.00141842$ 0.00141842 $ 0.00141842 最低价 $ 0$ 0 $ 0 涨跌幅（1H） -1.34% 涨跌幅（1D） -0.73% 漲跌幅（7D） +5.40% 漲跌幅（7D） +5.40%

Ariva（ARV）当前实时价格为 --。过去 24 小时内，ARV 的交易价格在 $ 0 至 $ 0 之间波动，市场活跃度显著。ARV 的历史最高价为 $ 0.00141842，历史最低价为 $ 0。

从短期表现来看，ARV 在过去 1 小时内的价格变动为 -1.34%，过去 24 小时内变动为 -0.73%，过去 7 天内累计变动为 +5.40%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Ariva（ARV）市场信息

市值 $ 344.33K$ 344.33K $ 344.33K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 444.40K$ 444.40K $ 444.40K 流通量 72.55B 72.55B 72.55B 总供应量 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Ariva 的当前市值为 $ 344.33K, 它过去 24 小时的交易量为 --。ARV 的流通量为 72.55B，总供应量是 93639999939.04，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 444.40K。