Aria Premier Launch（APL）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.942239 $ 0.942239 $ 0.942239 24H最低价 $ 0.956733 $ 0.956733 $ 0.956733 24H最高价 24H最低价 $ 0.942239$ 0.942239 $ 0.942239 24H最高价 $ 0.956733$ 0.956733 $ 0.956733 历史最高 $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 最低价 $ 0.782058$ 0.782058 $ 0.782058 涨跌幅（1H） -- 涨跌幅（1D） +0.19% 漲跌幅（7D） +2.96% 漲跌幅（7D） +2.96%

Aria Premier Launch（APL）当前实时价格为 $0.947955。过去 24 小时内，APL 的交易价格在 $ 0.942239 至 $ 0.956733 之间波动，市场活跃度显著。APL 的历史最高价为 $ 1.005，历史最低价为 $ 0.782058。

从短期表现来看，APL 在过去 1 小时内的价格变动为 --，过去 24 小时内变动为 +0.19%，过去 7 天内累计变动为 +2.96%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aria Premier Launch（APL）市场信息

市值 $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 10.24M$ 10.24M $ 10.24M 流通量 10.80M 10.80M 10.80M 总供应量 10,798,041.99797505 10,798,041.99797505 10,798,041.99797505

Aria Premier Launch 的当前市值为 $ 10.24M, 它过去 24 小时的交易量为 --。APL 的流通量为 10.80M，总供应量是 10798041.99797505，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 10.24M。