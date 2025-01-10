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aRIA Currency 价格 (RIA)

USD

aRIA Currency (RIA) 实时价格图表

$0.02525208
$0.02525208$0.02525208
-33.20%(1D)

今天 aRIA Currency (RIA) 的价格

今天 aRIA Currency (RIA) 的实时价格为 0.02525208 USD。目前其市值为 $ 27.88K USD。RIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
aRIA Currency 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.97 USD
- aRIA Currency 当天价格变化为 -33.22%
- 其循环供应量为 1.10M USD

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aRIA Currency (RIA) 价格表现 USD

今天内，aRIA Currency 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.012566966231262027
在过去30天内，aRIA Currency 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0051029580
在过去60天内，aRIA Currency 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0154416873
在过去90天内，aRIA Currency 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06073359474164652

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.012566966231262027-33.22%
30天$ -0.0051029580-20.20%
60天$ -0.0154416873-61.15%
90天$ -0.06073359474164652-70.63%

aRIA Currency (RIA) 价格分析

aRIA Currency 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02524423
$ 0.02524423$ 0.02524423

$ 0.03795847
$ 0.03795847$ 0.03795847

$ 1.011
$ 1.011$ 1.011

-33.23%

-33.22%

-48.79%

aRIA Currency (RIA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 27.88K
$ 27.88K$ 27.88K

$ 33.97
$ 33.97$ 33.97

1.10M
1.10M 1.10M

什么是aRIA Currency (RIA)

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aRIA Currency (RIA) 资源

官网

大家还在问：关于 aRIA Currency (RIA) 的其他问题

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RIA 兑换为当地货币

1 RIA 兑换 AUD
A$0.0406558488
1 RIA 兑换 GBP
0.0204541848
1 RIA 兑换 EUR
0.0244945176
1 RIA 兑换 USD
$0.02525208
1 RIA 兑换 MYR
RM0.1133818392
1 RIA 兑换 TRY
0.8946811944
1 RIA 兑换 JPY
¥3.9852832656
1 RIA 兑换 RUB
2.56308612
1 RIA 兑换 INR
2.1699112344
1 RIA 兑换 IDR
Rp407.2915558824
1 RIA 兑换 PHP
1.4752265136
1 RIA 兑换 EGP
￡E.1.2767451648
1 RIA 兑换 BRL
R$0.1525225632
1 RIA 兑换 CAD
C$0.0363629952
1 RIA 兑换 BDT
3.0802487184
1 RIA 兑换 NGN
39.0897147984
1 RIA 兑换 UAH
1.0704356712
1 RIA 兑换 VES
Bs1.33836024
1 RIA 兑换 PKR
Rs7.0417950288
1 RIA 兑换 KZT
13.2765335808
1 RIA 兑换 THB
฿0.8734694472
1 RIA 兑换 TWD
NT$0.8325610776
1 RIA 兑换 CHF
Fr0.0229793928
1 RIA 兑换 HKD
HK$0.1964611824
1 RIA 兑换 MAD
.د.م0.2540359248