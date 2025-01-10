aRIA Currency 价格 (RIA)
今天 aRIA Currency (RIA) 的实时价格为 0.02525208 USD。目前其市值为 $ 27.88K USD。RIA 兑换 USD 的价格为实时更新。
aRIA Currency 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 33.97 USD
- aRIA Currency 当天价格变化为 -33.22%
- 其循环供应量为 1.10M USD
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今天内，aRIA Currency 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.012566966231262027。
在过去30天内，aRIA Currency 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0051029580。
在过去60天内，aRIA Currency 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0154416873。
在过去90天内，aRIA Currency 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.06073359474164652。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.012566966231262027
|-33.22%
|30天
|$ -0.0051029580
|-20.20%
|60天
|$ -0.0154416873
|-61.15%
|90天
|$ -0.06073359474164652
|-70.63%
aRIA Currency 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-33.23%
-33.22%
-48.79%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 RIA 兑换 AUD
A$0.0406558488
|1 RIA 兑换 GBP
￡0.0204541848
|1 RIA 兑换 EUR
€0.0244945176
|1 RIA 兑换 USD
$0.02525208
|1 RIA 兑换 MYR
RM0.1133818392
|1 RIA 兑换 TRY
₺0.8946811944
|1 RIA 兑换 JPY
¥3.9852832656
|1 RIA 兑换 RUB
₽2.56308612
|1 RIA 兑换 INR
₹2.1699112344
|1 RIA 兑换 IDR
Rp407.2915558824
|1 RIA 兑换 PHP
₱1.4752265136
|1 RIA 兑换 EGP
￡E.1.2767451648
|1 RIA 兑换 BRL
R$0.1525225632
|1 RIA 兑换 CAD
C$0.0363629952
|1 RIA 兑换 BDT
৳3.0802487184
|1 RIA 兑换 NGN
₦39.0897147984
|1 RIA 兑换 UAH
₴1.0704356712
|1 RIA 兑换 VES
Bs1.33836024
|1 RIA 兑换 PKR
Rs7.0417950288
|1 RIA 兑换 KZT
₸13.2765335808
|1 RIA 兑换 THB
฿0.8734694472
|1 RIA 兑换 TWD
NT$0.8325610776
|1 RIA 兑换 CHF
Fr0.0229793928
|1 RIA 兑换 HKD
HK$0.1964611824
|1 RIA 兑换 MAD
.د.م0.2540359248