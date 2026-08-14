Areal Finance 今日价格

Areal Finance (ARL) 今日实时价格为 $ 0.00134214，过去 24 小时内变化了 0.01%。当前 ARL 兑 USD 的汇率为 $ 0.00134214 每 ARL。

Areal Finance 目前市值在 $ 23,303 排名第 #-，流通供应量为 17.36M ARL。过去 24 小时内，ARL 的交易价格在 $ 0.00134192（低点）和 $ 0.00134323（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.00859141，而历史最低价为 $ 0.00124995。

短期表现方面，ARL 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +6.38%。过去一天，总交易量达到 $ 164.34。

Areal Finance（ARL）市场信息

市值 $ 23.30K$ 23.30K $ 23.30K 成交量（24H） $ 164.34$ 164.34 $ 164.34 完全稀释市值 $ 34.62K$ 34.62K $ 34.62K 流通量 17.36M 17.36M 17.36M 总供应量 25,790,675.161144 25,790,675.161144 25,790,675.161144

Areal Finance 的当前市值为 $ 23.30K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 164.34。ARL 的流通量为 17.36M，总供应量是 25790675.161144，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 34.62K。