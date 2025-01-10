Architex 价格 (ARCX)
今天 Architex (ARCX) 的实时价格为 0.421008 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ARCX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Architex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.79K USD
- Architex 当天价格变化为 +13.84%
- 其循环供应量为 0.00 USD
在获取 MEXC 上从 ARCX兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ARCX 价格信息的首选平台。
今天内，Architex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0512。
在过去30天内，Architex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0656965722。
在过去60天内，Architex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0419177457。
在过去90天内，Architex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05853461495220574。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.0512
|+13.84%
|30天
|$ -0.0656965722
|-15.60%
|60天
|$ -0.0419177457
|-9.95%
|90天
|$ -0.05853461495220574
|-12.20%
Architex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.26%
+13.84%
-6.95%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Architex is a mining layer targeting blockchains and AI networks such as BTC, Bittensor & Morpheus through its decentralized ASIC & GPU hardware infrastructure.
MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！
加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。
|1 ARCX 兑换 AUD
A$0.67782288
|1 ARCX 兑换 GBP
￡0.34101648
|1 ARCX 兑换 EUR
€0.40837776
|1 ARCX 兑换 USD
$0.421008
|1 ARCX 兑换 MYR
RM1.89032592
|1 ARCX 兑换 TRY
₺14.90789328
|1 ARCX 兑换 JPY
¥66.48558336
|1 ARCX 兑换 RUB
₽42.837564
|1 ARCX 兑换 INR
₹36.206688
|1 ARCX 兑换 IDR
Rp6,790.45066224
|1 ARCX 兑换 PHP
₱24.5868672
|1 ARCX 兑换 EGP
￡E.21.2819544
|1 ARCX 兑换 BRL
R$2.5470984
|1 ARCX 兑换 CAD
C$0.60625152
|1 ARCX 兑换 BDT
৳51.35455584
|1 ARCX 兑换 NGN
₦652.72238304
|1 ARCX 兑换 UAH
₴17.80021824
|1 ARCX 兑换 VES
Bs22.313424
|1 ARCX 兑换 PKR
Rs117.23809776
|1 ARCX 兑换 KZT
₸222.1659216
|1 ARCX 兑换 THB
฿14.5458264
|1 ARCX 兑换 TWD
NT$13.8722136
|1 ARCX 兑换 CHF
Fr0.38311728
|1 ARCX 兑换 HKD
HK$3.27544224
|1 ARCX 兑换 MAD
.د.م4.22692032