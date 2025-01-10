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Architex 价格 (ARCX)

USD

Architex (ARCX) 实时价格图表

$0.421008
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+13.80%(1D)

今天 Architex (ARCX) 的价格

今天 Architex (ARCX) 的实时价格为 0.421008 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ARCX 兑换 USD 的价格为实时更新。
Architex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 62.79K USD
- Architex 当天价格变化为 +13.84%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Architex (ARCX) 价格表现 USD

今天内，Architex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0512
在过去30天内，Architex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0656965722
在过去60天内，Architex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0419177457
在过去90天内，Architex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.05853461495220574

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.0512+13.84%
30天$ -0.0656965722-15.60%
60天$ -0.0419177457-9.95%
90天$ -0.05853461495220574-12.20%

Architex (ARCX) 价格分析

Architex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.360503
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$ 0.426938
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$ 11.8
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-0.26%

+13.84%

-6.95%

Architex (ARCX) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 62.79K
$ 62.79K$ 62.79K

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什么是Architex (ARCX)

Architex is a mining layer targeting blockchains and AI networks such as BTC, Bittensor & Morpheus through its decentralized ASIC & GPU hardware infrastructure.

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Architex (ARCX) 资源

官网

大家还在问：关于 Architex (ARCX) 的其他问题

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ARCX 兑换为当地货币

1 ARCX 兑换 AUD
A$0.67782288
1 ARCX 兑换 GBP
0.34101648
1 ARCX 兑换 EUR
0.40837776
1 ARCX 兑换 USD
$0.421008
1 ARCX 兑换 MYR
RM1.89032592
1 ARCX 兑换 TRY
14.90789328
1 ARCX 兑换 JPY
¥66.48558336
1 ARCX 兑换 RUB
42.837564
1 ARCX 兑换 INR
36.206688
1 ARCX 兑换 IDR
Rp6,790.45066224
1 ARCX 兑换 PHP
24.5868672
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￡E.21.2819544
1 ARCX 兑换 BRL
R$2.5470984
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C$0.60625152
1 ARCX 兑换 BDT
51.35455584
1 ARCX 兑换 NGN
652.72238304
1 ARCX 兑换 UAH
17.80021824
1 ARCX 兑换 VES
Bs22.313424
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Rs117.23809776
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1 ARCX 兑换 TWD
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