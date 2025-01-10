Arcana arcUSD 价格 (ARCUSD)
今天 Arcana arcUSD (ARCUSD) 的实时价格为 0.999556 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ARCUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arcana arcUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 95.31K USD
- Arcana arcUSD 当天价格变化为 +0.08%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Arcana arcUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00080568。
在过去30天内，Arcana arcUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0083006128。
在过去60天内，Arcana arcUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015491118。
在过去90天内，Arcana arcUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001471211288332。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00080568
|+0.08%
|30天
|$ +0.0083006128
|+0.83%
|60天
|$ -0.0015491118
|-0.15%
|90天
|$ -0.0001471211288332
|-0.01%
Arcana arcUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.02%
+0.08%
+0.24%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Arcana is a protocol built on re.al that captures the yield from a variety of delta-neutral trade strategies and distributes it in the form of a rebasing token that is soft-pegged to the dollar, arcUSD.
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|1 ARCUSD 兑换 AUD
A$1.60928516
|1 ARCUSD 兑换 GBP
￡0.80964036
|1 ARCUSD 兑换 EUR
€0.96956932
|1 ARCUSD 兑换 USD
$0.999556
|1 ARCUSD 兑换 MYR
RM4.48800644
|1 ARCUSD 兑换 TRY
₺35.39427796
|1 ARCUSD 兑换 JPY
¥157.84988352
|1 ARCUSD 兑换 RUB
₽101.704823
|1 ARCUSD 兑换 INR
₹85.961816
|1 ARCUSD 兑换 IDR
Rp16,121.86871068
|1 ARCUSD 兑换 PHP
₱58.3740704
|1 ARCUSD 兑换 EGP
￡E.50.5275558
|1 ARCUSD 兑换 BRL
R$6.0473138
|1 ARCUSD 兑换 CAD
C$1.43936064
|1 ARCUSD 兑换 BDT
৳121.92584088
|1 ARCUSD 兑换 NGN
₦1,549.69163128
|1 ARCUSD 兑换 UAH
₴42.26122768
|1 ARCUSD 兑换 VES
Bs52.976468
|1 ARCUSD 兑换 PKR
Rs278.34635932
|1 ARCUSD 兑换 KZT
₸527.4657012
|1 ARCUSD 兑换 THB
฿34.5346598
|1 ARCUSD 兑换 TWD
NT$32.9353702
|1 ARCUSD 兑换 CHF
Fr0.90959596
|1 ARCUSD 兑换 HKD
HK$7.77654568
|1 ARCUSD 兑换 MAD
.د.م10.03554224