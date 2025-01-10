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Arcana arcUSD 价格 (ARCUSD)

USD

Arcana arcUSD (ARCUSD) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 Arcana arcUSD (ARCUSD) 的价格

今天 Arcana arcUSD (ARCUSD) 的实时价格为 0.999556 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ARCUSD 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arcana arcUSD 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 95.31K USD
- Arcana arcUSD 当天价格变化为 +0.08%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Arcana arcUSD (ARCUSD) 价格表现 USD

今天内，Arcana arcUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00080568
在过去30天内，Arcana arcUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.0083006128
在过去60天内，Arcana arcUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0015491118
在过去90天内，Arcana arcUSD 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0001471211288332

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00080568+0.08%
30天$ +0.0083006128+0.83%
60天$ -0.0015491118-0.15%
90天$ -0.0001471211288332-0.01%

Arcana arcUSD (ARCUSD) 价格分析

Arcana arcUSD 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.995085
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$ 1.003
$ 1.003$ 1.003

$ 1.05
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+0.02%

+0.08%

+0.24%

Arcana arcUSD (ARCUSD) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 95.31K
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0.00
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什么是Arcana arcUSD (ARCUSD)

Arcana is a protocol built on re.al that captures the yield from a variety of delta-neutral trade strategies and distributes it in the form of a rebasing token that is soft-pegged to the dollar, arcUSD.

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Arcana arcUSD (ARCUSD) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Arcana arcUSD (ARCUSD) 的其他问题

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ARCUSD 兑换为当地货币

1 ARCUSD 兑换 AUD
A$1.60928516
1 ARCUSD 兑换 GBP
0.80964036
1 ARCUSD 兑换 EUR
0.96956932
1 ARCUSD 兑换 USD
$0.999556
1 ARCUSD 兑换 MYR
RM4.48800644
1 ARCUSD 兑换 TRY
35.39427796
1 ARCUSD 兑换 JPY
¥157.84988352
1 ARCUSD 兑换 RUB
101.704823
1 ARCUSD 兑换 INR
85.961816
1 ARCUSD 兑换 IDR
Rp16,121.86871068
1 ARCUSD 兑换 PHP
58.3740704
1 ARCUSD 兑换 EGP
￡E.50.5275558
1 ARCUSD 兑换 BRL
R$6.0473138
1 ARCUSD 兑换 CAD
C$1.43936064
1 ARCUSD 兑换 BDT
121.92584088
1 ARCUSD 兑换 NGN
1,549.69163128
1 ARCUSD 兑换 UAH
42.26122768
1 ARCUSD 兑换 VES
Bs52.976468
1 ARCUSD 兑换 PKR
Rs278.34635932
1 ARCUSD 兑换 KZT
527.4657012
1 ARCUSD 兑换 THB
฿34.5346598
1 ARCUSD 兑换 TWD
NT$32.9353702
1 ARCUSD 兑换 CHF
Fr0.90959596
1 ARCUSD 兑换 HKD
HK$7.77654568
1 ARCUSD 兑换 MAD
.د.م10.03554224