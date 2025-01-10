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ARBUZ 价格 (ARBUZ)

USD

ARBUZ (ARBUZ) 实时价格图表

$0.058112
$0.058112$0.058112
+1.10%(1D)

今天 ARBUZ (ARBUZ) 的价格

今天 ARBUZ (ARBUZ) 的实时价格为 0.058112 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。ARBUZ 兑换 USD 的价格为实时更新。
ARBUZ 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 626.69 USD
- ARBUZ 当天价格变化为 +1.10%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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ARBUZ (ARBUZ) 价格表现 USD

今天内，ARBUZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00063501
在过去30天内，ARBUZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0156966148
在过去60天内，ARBUZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0246391335
在过去90天内，ARBUZ 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.11897007691342184

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00063501+1.10%
30天$ -0.0156966148-27.01%
60天$ -0.0246391335-42.39%
90天$ -0.11897007691342184-67.18%

ARBUZ (ARBUZ) 价格分析

ARBUZ 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.055906
$ 0.055906$ 0.055906

$ 0.059288
$ 0.059288$ 0.059288

$ 3.44
$ 3.44$ 3.44

-0.12%

+1.10%

-21.44%

ARBUZ (ARBUZ) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 626.69
$ 626.69$ 626.69

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什么是ARBUZ (ARBUZ)

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ARBUZ (ARBUZ) 资源

官网

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ARBUZ 兑换为当地货币

1 ARBUZ 兑换 AUD
A$0.09356032
1 ARBUZ 兑换 GBP
0.04707072
1 ARBUZ 兑换 EUR
0.05636864
1 ARBUZ 兑换 USD
$0.058112
1 ARBUZ 兑换 MYR
RM0.26092288
1 ARBUZ 兑换 TRY
2.05774592
1 ARBUZ 兑换 JPY
¥9.17704704
1 ARBUZ 兑换 RUB
5.912896
1 ARBUZ 兑换 INR
4.997632
1 ARBUZ 兑换 IDR
Rp937.29019136
1 ARBUZ 兑换 PHP
3.3937408
1 ARBUZ 兑换 EGP
￡E.2.9375616
1 ARBUZ 兑换 BRL
R$0.3515776
1 ARBUZ 兑换 CAD
C$0.08368128
1 ARBUZ 兑换 BDT
7.08850176
1 ARBUZ 兑换 NGN
90.09568256
1 ARBUZ 兑换 UAH
2.45697536
1 ARBUZ 兑换 VES
Bs3.079936
1 ARBUZ 兑换 PKR
Rs16.18244864
1 ARBUZ 兑换 KZT
30.6657024
1 ARBUZ 兑换 THB
฿2.0077696
1 ARBUZ 兑换 TWD
NT$1.9147904
1 ARBUZ 兑换 CHF
Fr0.05288192
1 ARBUZ 兑换 HKD
HK$0.45211136
1 ARBUZ 兑换 MAD
.د.م0.58344448