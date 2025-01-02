Arata AGI 图标

Arata AGI 价格 (ARATA)

USD

Arata AGI (ARATA) 实时价格图表

$0.01599042
$0.01599042$0.01599042
+3.70%(1D)

今天 Arata AGI (ARATA) 的价格

今天 Arata AGI (ARATA) 的实时价格为 0.01599042 USD。目前其市值为 $ 112.00K USD。ARATA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Arata AGI 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 931.50 USD
- Arata AGI 当天价格变化为 +3.74%
- 其循环供应量为 7.00M USD

在获取 MEXC 上从 ARATA兑换USD 价格的实时价格更新。随时了解最新数据和市场分析。这对于在快节奏的加密货币市场中做出明智的交易决策至关重要。MEXC 是您获取准确的 ARATA 价格信息的首选平台。

Arata AGI (ARATA) 价格表现 USD

今天内，Arata AGI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00057597
在过去30天内，Arata AGI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0158356982
在过去60天内，Arata AGI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Arata AGI 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.00057597+3.74%
30天$ -0.0158356982-99.03%
60天$ 0--
90天$ 0--

Arata AGI (ARATA) 价格分析

Arata AGI 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.01528569
$ 0.01528569$ 0.01528569

$ 0.01600758
$ 0.01600758$ 0.01600758

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

+1.40%

+3.74%

-34.96%

Arata AGI (ARATA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 112.00K
$ 112.00K$ 112.00K

$ 931.50
$ 931.50$ 931.50

7.00M
7.00M 7.00M

什么是Arata AGI (ARATA)

ARATA AGI represents a revolutionary approach to decentralized artificial general intelligence, implementing a multi-agent system architecture on blockchain technology. This system enables autonomous, self-improving AI agents to collaborate and evolve within a secure, transparent ecosystem. ARATA Token Utility: - Agent deployment and execution - Governance voting rights - Staking rewards - Network resource allocation - Protocol fee payments

MEXC是领先的加密货币交易所，受到全球超过 1,000 万用户的信赖。它被誉为市场上代币选择最广泛、上币速度最快、交易费用最低的交易所。立即加入MEXC，体验市场顶级流动性和最具竞争力的费用！

Arata AGI (ARATA) 资源

官网

大家还在问：关于 Arata AGI (ARATA) 的其他问题

免责声明

加密货币的价格会受到高市场风险和价格波动的影响。您应该投资于您熟悉的项目和产品，并了解其中的风险。您应该仔细考虑你的投资经验、财务状况、投资目标和风险承受能力，并在进行任何投资之前咨询独立财务顾问。本材料不应被理解为财务建议。过往的表现并不是未来表现的可靠指标。您的投资价值可能下降，也可能上升，而且您可能无法收回您的投资金额。您要对您的投资决定负全责。MEXC不对您的任何可能产生的损失负责。欲了解更多信息，请参考我们的使用条款和风险警告。 另请注意，这里介绍的与上述加密货币有关的数据（如其当前的实时价格）是基于第三方来源的。它们以 "原样 "的的方式呈现给您，仅用于提供信息，不作任何形式的陈述或保证。所提供的第三方网站的链接也不在MEXC的控制之下。MEXC不对此类第三方网站及其内容的可靠性和准确性负责。

ARATA 兑换为当地货币

1 ARATA 兑换 AUD
A$0.025584672
1 ARATA 兑换 GBP
0.012792336
1 ARATA 兑换 EUR
0.0153508032
1 ARATA 兑换 USD
$0.01599042
1 ARATA 兑换 MYR
RM0.0714771774
1 ARATA 兑换 TRY
0.5646217302
1 ARATA 兑换 JPY
¥2.5074577602
1 ARATA 兑换 RUB
1.7586263916
1 ARATA 兑换 INR
1.3710186108
1 ARATA 兑换 IDR
Rp257.9099638926
1 ARATA 兑换 PHP
0.9264849348
1 ARATA 兑换 EGP
￡E.0.8121534318
1 ARATA 兑换 BRL
R$0.1013792628
1 ARATA 兑换 CAD
C$0.0230262048
1 ARATA 兑换 BDT
1.91085519
1 ARATA 兑换 NGN
24.7528503516
1 ARATA 兑换 UAH
0.6725570652
1 ARATA 兑换 VES
Bs0.81551142
1 ARATA 兑换 PKR
Rs4.454131491
1 ARATA 兑换 KZT
8.3938511706
1 ARATA 兑换 THB
฿0.5473520766
1 ARATA 兑换 TWD
NT$0.5256051054
1 ARATA 兑换 CHF
Fr0.014391378
1 ARATA 兑换 HKD
HK$0.1242455634
1 ARATA 兑换 MAD
.د.م0.161503242