ArAIstotle 今日价格

ArAIstotle (FACY) 今日实时价格为 $ 0，过去 24 小时内变化了 1.02%。当前 FACY 兑 USD 的汇率为 $ 0 每 FACY。

ArAIstotle 目前市值在 $ 595,527 排名第 #-，流通供应量为 772.19M FACY。过去 24 小时内，FACY 的交易价格在 $ 0（低点）和 $ 0（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.082839，而历史最低价为 $ 0。

短期表现方面，FACY 在过去一小时内波动了 +0.47%，过去7 天内波动了 +0.78%。过去一天，总交易量达到 $ 438.21K。

ArAIstotle（FACY）市场信息

市值 $ 595.53K$ 595.53K $ 595.53K 成交量（24H） $ 438.21K$ 438.21K $ 438.21K 完全稀释市值 $ 771.22K$ 771.22K $ 771.22K 流通量 772.19M 772.19M 772.19M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

ArAIstotle 的当前市值为 $ 595.53K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 438.21K。FACY 的流通量为 772.19M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 771.22K。