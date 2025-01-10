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Aqualibre 价格 (AQLA)

USD

Aqualibre (AQLA) 实时价格图表

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-2.00%(1D)

今天 Aqualibre (AQLA) 的价格

今天 Aqualibre (AQLA) 的实时价格为 0.02058643 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AQLA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aqualibre 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.00K USD
- Aqualibre 当天价格变化为 -2.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Aqualibre (AQLA) 价格表现 USD

今天内，Aqualibre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00042704511891202
在过去30天内，Aqualibre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0034019857
在过去60天内，Aqualibre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.1242830221
在过去90天内，Aqualibre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00328171882218591

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.00042704511891202-2.03%
30天$ -0.0034019857-16.52%
60天$ +3.1242830221+15,176.42%
90天$ +0.00328171882218591+18.96%

Aqualibre (AQLA) 价格分析

Aqualibre 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.02049013
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$ 0.02161992
$ 0.02161992$ 0.02161992

$ 0.089513
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+0.34%

-2.03%

+7.14%

Aqualibre (AQLA) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 40.00K
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什么是Aqualibre (AQLA)

Aqualibre is a digital marketplace where users including governments, corporate entities and individuals are able to purchase Carbon Offsets to counter their environmental emissions. Aqualibre is bringing Real World Assets on-chain, starting with Carbon Offsets before expanding to additional ESG solutions. AQLA token captures the value created by our participation in the host eco-system and platform.

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Aqualibre (AQLA) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Aqualibre (AQLA) 的其他问题

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AQLA 兑换为当地货币

1 AQLA 兑换 AUD
A$0.0331441523
1 AQLA 兑换 GBP
0.0166750083
1 AQLA 兑换 EUR
0.0199688371
1 AQLA 兑换 USD
$0.02058643
1 AQLA 兑换 MYR
RM0.0924330707
1 AQLA 兑换 TRY
0.7289654863
1 AQLA 兑换 JPY
¥3.2510090256
1 AQLA 兑换 RUB
2.0946692525
1 AQLA 兑换 INR
1.77043298
1 AQLA 兑换 IDR
Rp332.0391470629
1 AQLA 兑换 PHP
1.202247512
1 AQLA 兑换 EGP
￡E.1.0406440365
1 AQLA 兑换 BRL
R$0.1245479015
1 AQLA 兑换 CAD
C$0.0296444592
1 AQLA 兑换 BDT
2.5111327314
1 AQLA 兑换 NGN
31.9167893434
1 AQLA 兑换 UAH
0.8703942604
1 AQLA 兑换 VES
Bs1.09108079
1 AQLA 兑换 PKR
Rs5.7327031621
1 AQLA 兑换 KZT
10.863459111
1 AQLA 兑换 THB
฿0.7112611565
1 AQLA 兑换 TWD
NT$0.6783228685
1 AQLA 兑换 CHF
Fr0.0187336513
1 AQLA 兑换 HKD
HK$0.1601624254
1 AQLA 兑换 MAD
.د.م0.2066877572