Aqualibre 价格 (AQLA)
今天 Aqualibre (AQLA) 的实时价格为 0.02058643 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。AQLA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Aqualibre 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 40.00K USD
- Aqualibre 当天价格变化为 -2.03%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Aqualibre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.00042704511891202。
在过去30天内，Aqualibre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0034019857。
在过去60天内，Aqualibre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +3.1242830221。
在过去90天内，Aqualibre 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.00328171882218591。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.00042704511891202
|-2.03%
|30天
|$ -0.0034019857
|-16.52%
|60天
|$ +3.1242830221
|+15,176.42%
|90天
|$ +0.00328171882218591
|+18.96%
Aqualibre 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.34%
-2.03%
+7.14%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Aqualibre is a digital marketplace where users including governments, corporate entities and individuals are able to purchase Carbon Offsets to counter their environmental emissions. Aqualibre is bringing Real World Assets on-chain, starting with Carbon Offsets before expanding to additional ESG solutions. AQLA token captures the value created by our participation in the host eco-system and platform.
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|1 AQLA 兑换 AUD
A$0.0331441523
|1 AQLA 兑换 GBP
￡0.0166750083
|1 AQLA 兑换 EUR
€0.0199688371
|1 AQLA 兑换 USD
$0.02058643
|1 AQLA 兑换 MYR
RM0.0924330707
|1 AQLA 兑换 TRY
₺0.7289654863
|1 AQLA 兑换 JPY
¥3.2510090256
|1 AQLA 兑换 RUB
₽2.0946692525
|1 AQLA 兑换 INR
₹1.77043298
|1 AQLA 兑换 IDR
Rp332.0391470629
|1 AQLA 兑换 PHP
₱1.202247512
|1 AQLA 兑换 EGP
￡E.1.0406440365
|1 AQLA 兑换 BRL
R$0.1245479015
|1 AQLA 兑换 CAD
C$0.0296444592
|1 AQLA 兑换 BDT
৳2.5111327314
|1 AQLA 兑换 NGN
₦31.9167893434
|1 AQLA 兑换 UAH
₴0.8703942604
|1 AQLA 兑换 VES
Bs1.09108079
|1 AQLA 兑换 PKR
Rs5.7327031621
|1 AQLA 兑换 KZT
₸10.863459111
|1 AQLA 兑换 THB
฿0.7112611565
|1 AQLA 兑换 TWD
NT$0.6783228685
|1 AQLA 兑换 CHF
Fr0.0187336513
|1 AQLA 兑换 HKD
HK$0.1601624254
|1 AQLA 兑换 MAD
.د.م0.2066877572