Aquabank bTether 今日价格

Aquabank bTether (BUSDT) 今日实时价格为 $ 0.999235，过去 24 小时内变化了 0.13%。当前 BUSDT 兑 USD 的汇率为 $ 0.999235 每 BUSDT。

Aquabank bTether 目前市值在 $ 317,922 排名第 #-，流通供应量为 318.17K BUSDT。过去 24 小时内，BUSDT 的交易价格在 $ 0.993027（低点）和 $ 1.002（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.028，而历史最低价为 $ 0.982483。

短期表现方面，BUSDT 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 -0.08%。过去一天，总交易量达到 $ 46.48K。

Aquabank bTether（BUSDT）市场信息

市值 $ 317.92K$ 317.92K $ 317.92K 成交量（24H） $ 46.48K$ 46.48K $ 46.48K 完全稀释市值 $ 317.92K$ 317.92K $ 317.92K 流通量 318.17K 318.17K 318.17K 总供应量 318,168.063958 318,168.063958 318,168.063958

Aquabank bTether 的当前市值为 $ 317.92K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 46.48K。BUSDT 的流通量为 318.17K，总供应量是 318168.063958，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 317.92K。