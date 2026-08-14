Aquabank bCircle 今日价格

Aquabank bCircle (BUSDC) 今日实时价格为 $ 0.999755，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 BUSDC 兑 USD 的汇率为 $ 0.999755 每 BUSDC。

Aquabank bCircle 目前市值在 $ 208,823 排名第 #-，流通供应量为 208.88K BUSDC。过去 24 小时内，BUSDC 的交易价格在 $ 0.995669（低点）和 $ 1.002（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.031，而历史最低价为 $ 0.984008。

短期表现方面，BUSDC 在过去一小时内波动了 -0.03%，过去7 天内波动了 +0.05%。过去一天，总交易量达到 $ 134.16K。

Aquabank bCircle（BUSDC）市场信息

市值 $ 208.82K$ 208.82K $ 208.82K 成交量（24H） $ 134.16K$ 134.16K $ 134.16K 完全稀释市值 $ 208.82K$ 208.82K $ 208.82K 流通量 208.88K 208.88K 208.88K 总供应量 208,876.029818 208,876.029818 208,876.029818

Aquabank bCircle 的当前市值为 $ 208.82K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 134.16K。BUSDC 的流通量为 208.88K，总供应量是 208876.029818，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 208.82K。