Aquabank bAUSD 今日价格

Aquabank bAUSD (BAUSD) 今日实时价格为 $ 0.999486，过去 24 小时内变化了 0.06%。当前 BAUSD 兑 USD 的汇率为 $ 0.999486 每 BAUSD。

Aquabank bAUSD 目前市值在 $ 133,267 排名第 #-，流通供应量为 133.34K BAUSD。过去 24 小时内，BAUSD 的交易价格在 $ 0.996467（低点）和 $ 1.001（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 1.005，而历史最低价为 $ 0.993179。

短期表现方面，BAUSD 在过去一小时内波动了 --，过去7 天内波动了 +0.03%。过去一天，总交易量达到 $ 89.89K。

Aquabank bAUSD（BAUSD）市场信息

市值 $ 133.27K$ 133.27K $ 133.27K 成交量（24H） $ 89.89K$ 89.89K $ 89.89K 完全稀释市值 $ 133.27K$ 133.27K $ 133.27K 流通量 133.34K 133.34K 133.34K 总供应量 133,336.022397 133,336.022397 133,336.022397

Aquabank bAUSD 的当前市值为 $ 133.27K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 89.89K。BAUSD 的流通量为 133.34K，总供应量是 133336.022397，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 133.27K。