Aptos Futures（APF）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： $ 0.00001997 $ 0.00001997 $ 0.00001997 24H最低价 $ 0.00002072 $ 0.00002072 $ 0.00002072 24H最高价 24H最低价 $ 0.00001997$ 0.00001997 $ 0.00001997 24H最高价 $ 0.00002072$ 0.00002072 $ 0.00002072 历史最高 $ 0.00078764$ 0.00078764 $ 0.00078764 最低价 $ 0.0000173$ 0.0000173 $ 0.0000173 涨跌幅（1H） +0.13% 涨跌幅（1D） +3.16% 漲跌幅（7D） +5.92% 漲跌幅（7D） +5.92%

Aptos Futures（APF）当前实时价格为 $0.00002066。过去 24 小时内，APF 的交易价格在 $ 0.00001997 至 $ 0.00002072 之间波动，市场活跃度显著。APF 的历史最高价为 $ 0.00078764，历史最低价为 $ 0.0000173。

从短期表现来看，APF 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.13%，过去 24 小时内变动为 +3.16%，过去 7 天内累计变动为 +5.92%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

Aptos Futures（APF）市场信息

市值 $ 17.60K$ 17.60K $ 17.60K 成交量（24H） ---- -- 完全稀释市值 $ 20.66K$ 20.66K $ 20.66K 流通量 851.89M 851.89M 851.89M 总供应量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Aptos Futures 的当前市值为 $ 17.60K, 它过去 24 小时的交易量为 --。APF 的流通量为 851.89M，总供应量是 1000000000.0，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 20.66K。