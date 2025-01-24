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Apsis 价格 (APS)

USD

Apsis (APS) 实时价格图表

$1,631.58
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-1.20%(1D)

今天 Apsis (APS) 的价格

今天 Apsis (APS) 的实时价格为 1,630.13 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。APS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Apsis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.48K USD
- Apsis 当天价格变化为 -1.37%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Apsis (APS) 价格表现 USD

今天内，Apsis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -22.740759753001
在过去30天内，Apsis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -145.2600692350
在过去60天内，Apsis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +171.0128629750
在过去90天内，Apsis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +561.8230833331533

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -22.740759753001-1.37%
30天$ -145.2600692350-8.91%
60天$ +171.0128629750+10.49%
90天$ +561.8230833331533+52.59%

Apsis (APS) 价格分析

Apsis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 1,582.11
$ 1,582.11$ 1,582.11

$ 1,663.02
$ 1,663.02$ 1,663.02

$ 165,956
$ 165,956$ 165,956

-0.14%

-1.37%

-10.60%

Apsis (APS) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 17.48K
$ 17.48K$ 17.48K

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什么是Apsis (APS)

Apsis (APS) is the ecosystem’s primary Governance and rewards token. It has a primary focus on service across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of Governance proposals in the ecosystem.

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Apsis (APS) 资源

白皮书
官网

大家还在问：关于 Apsis (APS) 的其他问题

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APS 兑换为当地货币

1 APS 兑换 AUD
A$2,575.6054
1 APS 兑换 GBP
1,304.104
1 APS 兑换 EUR
1,548.6235
1 APS 兑换 USD
$1,630.13
1 APS 兑换 MYR
RM7,156.2707
1 APS 兑换 TRY
58,114.1345
1 APS 兑换 JPY
¥253,045.0799
1 APS 兑换 RUB
162,801.0831
1 APS 兑换 INR
140,663.9177
1 APS 兑换 IDR
Rp26,292,415.6739
1 APS 兑换 PHP
95,150.6881
1 APS 兑换 EGP
￡E.81,962.9364
1 APS 兑换 BRL
R$9,650.3696
1 APS 兑换 CAD
C$2,331.0859
1 APS 兑换 BDT
198,549.834
1 APS 兑换 NGN
2,535,178.176
1 APS 兑换 UAH
68,367.6522
1 APS 兑换 VES
Bs91,287.28
1 APS 兑换 PKR
Rs453,811.8907
1 APS 兑换 KZT
847,700.2026
1 APS 兑换 THB
฿54,919.0797
1 APS 兑换 TWD
NT$53,174.8406
1 APS 兑换 CHF
Fr1,467.117
1 APS 兑换 HKD
HK$12,682.4114
1 APS 兑换 MAD
.د.م16,268.6974