Apsis 价格 (APS)
今天 Apsis (APS) 的实时价格为 1,630.13 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。APS 兑换 USD 的价格为实时更新。
Apsis 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 17.48K USD
- Apsis 当天价格变化为 -1.37%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Apsis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -22.740759753001。
在过去30天内，Apsis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -145.2600692350。
在过去60天内，Apsis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +171.0128629750。
在过去90天内，Apsis 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +561.8230833331533。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -22.740759753001
|-1.37%
|30天
|$ -145.2600692350
|-8.91%
|60天
|$ +171.0128629750
|+10.49%
|90天
|$ +561.8230833331533
|+52.59%
Apsis 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-0.14%
-1.37%
-10.60%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Apsis (APS) is the ecosystem’s primary Governance and rewards token. It has a primary focus on service across the entire ecosystem and maintains a higher authority in swaying the outcome of various forms of Governance proposals in the ecosystem.
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|1 APS 兑换 AUD
A$2,575.6054
|1 APS 兑换 GBP
￡1,304.104
|1 APS 兑换 EUR
€1,548.6235
|1 APS 兑换 USD
$1,630.13
|1 APS 兑换 MYR
RM7,156.2707
|1 APS 兑换 TRY
₺58,114.1345
|1 APS 兑换 JPY
¥253,045.0799
|1 APS 兑换 RUB
₽162,801.0831
|1 APS 兑换 INR
₹140,663.9177
|1 APS 兑换 IDR
Rp26,292,415.6739
|1 APS 兑换 PHP
₱95,150.6881
|1 APS 兑换 EGP
￡E.81,962.9364
|1 APS 兑换 BRL
R$9,650.3696
|1 APS 兑换 CAD
C$2,331.0859
|1 APS 兑换 BDT
৳198,549.834
|1 APS 兑换 NGN
₦2,535,178.176
|1 APS 兑换 UAH
₴68,367.6522
|1 APS 兑换 VES
Bs91,287.28
|1 APS 兑换 PKR
Rs453,811.8907
|1 APS 兑换 KZT
₸847,700.2026
|1 APS 兑换 THB
฿54,919.0797
|1 APS 兑换 TWD
NT$53,174.8406
|1 APS 兑换 CHF
Fr1,467.117
|1 APS 兑换 HKD
HK$12,682.4114
|1 APS 兑换 MAD
.د.م16,268.6974