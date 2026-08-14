aPriori Monad LST 今日价格

aPriori Monad LST (APRMON) 今日实时价格为 $ 0.02316371，过去 24 小时内变化了 1.50%。当前 APRMON 兑 USD 的汇率为 $ 0.02316371 每 APRMON。

aPriori Monad LST 目前市值在 $ 579,928 排名第 #-，流通供应量为 25.04M APRMON。过去 24 小时内，APRMON 的交易价格在 $ 0.02303074（低点）和 $ 0.02352264（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 0.03891943，而历史最低价为 $ 0.01667793。

短期表现方面，APRMON 在过去一小时内波动了 +0.09%，过去7 天内波动了 +5.42%。过去一天，总交易量达到 $ 16.28K。

aPriori Monad LST（APRMON）市场信息

市值 $ 579.93K$ 579.93K $ 579.93K 成交量（24H） $ 16.28K$ 16.28K $ 16.28K 完全稀释市值 $ 579.71K$ 579.71K $ 579.71K 流通量 25.04M 25.04M 25.04M 总供应量 25,026,322.40566602 25,026,322.40566602 25,026,322.40566602

aPriori Monad LST 的当前市值为 $ 579.93K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 16.28K。APRMON 的流通量为 25.04M，总供应量是 25026322.40566602，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 579.71K。