Apraemio 价格 (APRA)
今天 Apraemio (APRA) 的实时价格为 0.172599 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。APRA 兑换 USD 的价格为实时更新。
Apraemio 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 8.13K USD
- Apraemio 当天价格变化为 -3.54%
- 其循环供应量为 0.00 USD
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今天内，Apraemio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0063357749597782。
在过去30天内，Apraemio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0338100556。
在过去60天内，Apraemio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Apraemio 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0063357749597782
|-3.54%
|30天
|$ -0.0338100556
|-19.58%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Apraemio 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
-1.15%
-3.54%
-11.28%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
Apraemio is a new RWA web3 project which is looking to advance the asset backed tokens. Having secured a 30 year partnership with a gold mine in Mali, Apraemio has created a token which is backed by 50% of the output from the mine. The token itself is a utility token which allows holders access to make real world purchases across Europe including property, cars, and more. Apraemio looks to provide the crypto space with a hedge against crypto market volatility, for token holders to diversify their portfolios with physical gold reserves.
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|1 APRA 兑换 AUD
A$0.27270642
|1 APRA 兑换 GBP
￡0.1380792
|1 APRA 兑换 EUR
€0.16396905
|1 APRA 兑换 USD
$0.172599
|1 APRA 兑换 MYR
RM0.75770961
|1 APRA 兑换 TRY
₺6.15315435
|1 APRA 兑换 JPY
¥26.79254277
|1 APRA 兑换 RUB
₽17.23746213
|1 APRA 兑换 INR
₹14.89356771
|1 APRA 兑换 IDR
Rp2,783.85444897
|1 APRA 兑换 PHP
₱10.07460363
|1 APRA 兑换 EGP
￡E.8.67827772
|1 APRA 兑换 BRL
R$1.02178608
|1 APRA 兑换 CAD
C$0.24681657
|1 APRA 兑换 BDT
৳21.0225582
|1 APRA 兑换 NGN
₦268.4259648
|1 APRA 兑换 UAH
₴7.23880206
|1 APRA 兑换 VES
Bs9.665544
|1 APRA 兑换 PKR
Rs48.04983561
|1 APRA 兑换 KZT
₸89.75493198
|1 APRA 兑换 THB
฿5.81486031
|1 APRA 兑换 TWD
NT$5.63017938
|1 APRA 兑换 CHF
Fr0.1553391
|1 APRA 兑换 HKD
HK$1.34282022
|1 APRA 兑换 MAD
.د.م1.72253802