AppLovin xStock 今日价格

AppLovin xStock (APPX) 今日实时价格为 $ 312.11，过去 24 小时内变化了 2.09%。当前 APPX 兑 USD 的汇率为 $ 312.11 每 APPX。

AppLovin xStock 目前市值在 $ 342,021 排名第 #-，流通供应量为 1.10K APPX。过去 24 小时内，APPX 的交易价格在 $ 305.5（低点）和 $ 404.31（高点）之间波动，反映出市场波动性。其历史最高价为 $ 744.68，而历史最低价为 $ 304.43。

短期表现方面，APPX 在过去一小时内波动了 -0.00%，过去7 天内波动了 -7.01%。过去一天，总交易量达到 $ 256.35。

AppLovin xStock（APPX）市场信息

市值 $ 342.02K$ 342.02K $ 342.02K 成交量（24H） $ 256.35$ 256.35 $ 256.35 完全稀释市值 $ 61.52M$ 61.52M $ 61.52M 流通量 1.10K 1.10K 1.10K 总供应量 197,122.7793214158 197,122.7793214158 197,122.7793214158

AppLovin xStock 的当前市值为 $ 342.02K, 它过去 24 小时的交易量为 $ 256.35。APPX 的流通量为 1.10K，总供应量是 197122.7793214158，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 61.52M。