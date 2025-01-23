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Apple Tokenized Stock Defichain 价格 (DAAPL)

USD

Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) 实时价格图表

$10.06
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+3.20%(1D)

今天 Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) 的价格

今天 Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) 的实时价格为 10.06 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。DAAPL 兑换 USD 的价格为实时更新。
Apple Tokenized Stock Defichain 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 0.86 USD
- Apple Tokenized Stock Defichain 当天价格变化为 +3.30%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) 价格表现 USD

今天内，Apple Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +0.321314
在过去30天内，Apple Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -1.5106669420
在过去60天内，Apple Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -5.9407790820
在过去90天内，Apple Tokenized Stock Defichain 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ +6.5818157434121946

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ +0.321314+3.30%
30天$ -1.5106669420-15.01%
60天$ -5.9407790820-59.05%
90天$ +6.5818157434121946+189.23%

Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) 价格分析

Apple Tokenized Stock Defichain 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 9.71
$ 9.71$ 9.71

$ 9.8
$ 9.8$ 9.8

$ 210.96
$ 210.96$ 210.96

--

+3.30%

+29.78%

Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 0.00
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$ 0.86
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什么是Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL)

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Apple Tokenized Stock Defichain (DAAPL) 资源

官网

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DAAPL 兑换为当地货币

1 DAAPL 兑换 AUD
A$15.9954
1 DAAPL 兑换 GBP
8.1486
1 DAAPL 兑换 EUR
9.6576
1 DAAPL 兑换 USD
$10.06
1 DAAPL 兑换 MYR
RM44.5658
1 DAAPL 兑换 TRY
358.639
1 DAAPL 兑换 JPY
¥1,574.9936
1 DAAPL 兑换 RUB
998.455
1 DAAPL 兑换 INR
869.7876
1 DAAPL 兑换 IDR
Rp162,258.0418
1 DAAPL 兑换 PHP
589.1136
1 DAAPL 兑换 EGP
￡E.506.018
1 DAAPL 兑换 BRL
R$59.5552
1 DAAPL 兑换 CAD
C$14.3858
1 DAAPL 兑换 BDT
1,226.9176
1 DAAPL 兑换 NGN
15,645.312
1 DAAPL 兑换 UAH
422.52
1 DAAPL 兑换 VES
Bs553.3
1 DAAPL 兑换 PKR
Rs2,805.3316
1 DAAPL 兑换 KZT
5,242.266
1 DAAPL 兑换 THB
฿340.6316
1 DAAPL 兑换 TWD
NT$329.1632
1 DAAPL 兑换 CHF
Fr9.054
1 DAAPL 兑换 HKD
HK$78.2668
1 DAAPL 兑换 MAD
.د.م100.3988