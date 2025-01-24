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Apollo FTW 价格 (FTW)

USD

Apollo FTW (FTW) 实时价格图表

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0.00%(1D)

今天 Apollo FTW (FTW) 的价格

今天 Apollo FTW (FTW) 的实时价格为 0.00121504 USD。目前其市值为 $ 0.00 USD。FTW 兑换 USD 的价格为实时更新。
Apollo FTW 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 $ 3.87K USD
- Apollo FTW 当天价格变化为 -0.02%
- 其循环供应量为 0.00 USD

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Apollo FTW (FTW) 价格表现 USD

今天内，Apollo FTW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去30天内，Apollo FTW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006935368
在过去60天内，Apollo FTW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0006106103
在过去90天内，Apollo FTW 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.0000233086615923276

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ 0-0.02%
30天$ -0.0006935368-57.07%
60天$ -0.0006106103-50.25%
90天$ -0.0000233086615923276-1.88%

Apollo FTW (FTW) 价格分析

Apollo FTW 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 0.00120811
$ 0.00120811$ 0.00120811

$ 0.00121999
$ 0.00121999$ 0.00121999

$ 0.0045906
$ 0.0045906$ 0.0045906

--

-0.02%

-31.62%

Apollo FTW (FTW) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

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$ 3.87K
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什么是Apollo FTW (FTW)

FTW is a utility and governance token for engaging with games in the upcoming Apollo Moonbase platform.

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Apollo FTW (FTW) 资源

官网

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FTW 兑换为当地货币

1 FTW 兑换 AUD
A$0.0019197632
1 FTW 兑换 GBP
0.000972032
1 FTW 兑换 EUR
0.001154288
1 FTW 兑换 USD
$0.00121504
1 FTW 兑换 MYR
RM0.0053340256
1 FTW 兑换 TRY
0.043316176
1 FTW 兑换 JPY
¥0.1886106592
1 FTW 兑换 RUB
0.1213460448
1 FTW 兑换 INR
0.1048458016
1 FTW 兑换 IDR
Rp19.5974166112
1 FTW 兑换 PHP
0.0709218848
1 FTW 兑换 EGP
￡E.0.0610922112
1 FTW 兑换 BRL
R$0.0071930368
1 FTW 兑换 CAD
C$0.0017375072
1 FTW 兑换 BDT
0.147991872
1 FTW 兑换 NGN
1.889630208
1 FTW 兑换 UAH
0.0509587776
1 FTW 兑换 VES
Bs0.06804224
1 FTW 兑换 PKR
Rs0.3382549856
1 FTW 兑换 KZT
0.6318451008
1 FTW 兑换 THB
฿0.0409346976
1 FTW 兑换 TWD
NT$0.0396346048
1 FTW 兑换 CHF
Fr0.001093536
1 FTW 兑换 HKD
HK$0.0094530112
1 FTW 兑换 MAD
.د.م0.0121260992