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Apex 价格 (SN1)

USD

Apex (SN1) 实时价格图表

$9.22
$9.22$9.22
-8.00%(1D)

今天 Apex (SN1) 的价格

今天 Apex (SN1) 的实时价格为 9.22 USD。目前其市值为 $ 11.05M USD。SN1 兑换 USD 的价格为实时更新。
Apex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Apex 当天价格变化为 -8.08%
- 其循环供应量为 1.20M USD

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Apex (SN1) 价格表现 USD

今天内，Apex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.810451151792444
在过去30天内，Apex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去60天内，Apex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0
在过去90天内，Apex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0

时间段涨跌幅 (USD)涨跌幅 (%)
今日$ -0.810451151792444-8.08%
30天$ 0--
60天$ 0--
90天$ 0--

Apex (SN1) 价格分析

Apex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：

$ 8.49
$ 8.49$ 8.49

$ 10.14
$ 10.14$ 10.14

$ 12.58
$ 12.58$ 12.58

+0.28%

-8.08%

-17.08%

Apex (SN1) 市场信息

深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：

$ 11.05M
$ 11.05M$ 11.05M

--
----

1.20M
1.20M 1.20M

什么是Apex (SN1)

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Apex (SN1) 资源

白皮书
官网

Apex（SN1）代币经济

了解 Apex（SN1）的代币经济，有助于深入洞察其长期价值与增长潜力。从代币的分配方式到供应机制，代币经济揭示了项目经济体系的核心结构。立即了解 SN1 代币的完整经济学

大家还在问：关于 Apex (SN1) 的其他问题

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SN1 兑换为当地货币

1 SN1 兑换 VND
242,624.3
1 SN1 兑换 AUD
A$14.0144
1 SN1 兑换 GBP
6.7306
1 SN1 兑换 EUR
7.9292
1 SN1 兑换 USD
$9.22
1 SN1 兑换 MYR
RM39.0928
1 SN1 兑换 TRY
363.1758
1 SN1 兑换 JPY
¥1,333.8574
1 SN1 兑换 RUB
722.848
1 SN1 兑换 INR
795.1328
1 SN1 兑换 IDR
Rp151,147.5168
1 SN1 兑换 KRW
12,578.385
1 SN1 兑换 PHP
522.0364
1 SN1 兑换 EGP
￡E.462.844
1 SN1 兑换 BRL
R$50.6178
1 SN1 兑换 CAD
C$12.447
1 SN1 兑换 BDT
1,127.0528
1 SN1 兑换 NGN
14,250.3398
1 SN1 兑换 UAH
383.091
1 SN1 兑换 VES
Bs940.44
1 SN1 兑换 PKR
Rs2,609.6288
1 SN1 兑换 KZT
4,725.711
1 SN1 兑换 THB
฿299.7422
1 SN1 兑换 TWD
NT$271.99
1 SN1 兑换 AED
د.إ33.8374
1 SN1 兑换 CHF
Fr7.4682
1 SN1 兑换 HKD
HK$72.2848
1 SN1 兑换 MAD
.د.م83.9942
1 SN1 兑换 MXN
$174.5346