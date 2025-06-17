Apex 价格 (SN1)
今天 Apex (SN1) 的实时价格为 9.22 USD。目前其市值为 $ 11.05M USD。SN1 兑换 USD 的价格为实时更新。
Apex 的主要市场表现：
- 24 小时交易量为 -- USD
- Apex 当天价格变化为 -8.08%
- 其循环供应量为 1.20M USD
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今天内，Apex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ -0.810451151792444。
在过去30天内，Apex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去60天内，Apex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
在过去90天内，Apex 兑换 USD 的价格涨跌幅为 $ 0。
|时间段
|涨跌幅 (USD)
|涨跌幅 (%)
|今日
|$ -0.810451151792444
|-8.08%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Apex 的最新价格分析：24 小时最低价和最高价、ATH 和每日变化：
+0.28%
-8.08%
-17.08%
深入了解市场统计数据：市值、24 小时交易量和供应量：
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|1 SN1 兑换 VND
₫242,624.3
|1 SN1 兑换 AUD
A$14.0144
|1 SN1 兑换 GBP
￡6.7306
|1 SN1 兑换 EUR
€7.9292
|1 SN1 兑换 USD
$9.22
|1 SN1 兑换 MYR
RM39.0928
|1 SN1 兑换 TRY
₺363.1758
|1 SN1 兑换 JPY
¥1,333.8574
|1 SN1 兑换 RUB
₽722.848
|1 SN1 兑换 INR
₹795.1328
|1 SN1 兑换 IDR
Rp151,147.5168
|1 SN1 兑换 KRW
₩12,578.385
|1 SN1 兑换 PHP
₱522.0364
|1 SN1 兑换 EGP
￡E.462.844
|1 SN1 兑换 BRL
R$50.6178
|1 SN1 兑换 CAD
C$12.447
|1 SN1 兑换 BDT
৳1,127.0528
|1 SN1 兑换 NGN
₦14,250.3398
|1 SN1 兑换 UAH
₴383.091
|1 SN1 兑换 VES
Bs940.44
|1 SN1 兑换 PKR
Rs2,609.6288
|1 SN1 兑换 KZT
₸4,725.711
|1 SN1 兑换 THB
฿299.7422
|1 SN1 兑换 TWD
NT$271.99
|1 SN1 兑换 AED
د.إ33.8374
|1 SN1 兑换 CHF
Fr7.4682
|1 SN1 兑换 HKD
HK$72.2848
|1 SN1 兑换 MAD
.د.م83.9942
|1 SN1 兑换 MXN
$174.5346