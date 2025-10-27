ApeStrategy（APESTR）价格信息 (USD)

24 小时价格变化区间： 24H最低价 $ 0.00388909 24H最高价 $ 0.00439254 历史最高 $ 0.0246464 最低价 $ 0.00205629 涨跌幅（1H） +0.22% 涨跌幅（1D） -9.34% 漲跌幅（7D） -20.58%

ApeStrategy（APESTR）当前实时价格为 $0.00395784。过去 24 小时内，APESTR 的交易价格在 $ 0.00388909 至 $ 0.00439254 之间波动，市场活跃度显著。APESTR 的历史最高价为 $ 0.0246464，历史最低价为 $ 0.00205629。

从短期表现来看，APESTR 在过去 1 小时内的价格变动为 +0.22%，过去 24 小时内变动为 -9.34%，过去 7 天内累计变动为 -20.58%。这些数据为您快速呈现其在 MEXC 的最新价格走势和市场动态。

ApeStrategy（APESTR）市场信息

市值 $ 3.83M 成交量（24H） -- 完全稀释市值 $ 3.83M 流通量 970.54M 总供应量 970,538,731.1858919

ApeStrategy 的当前市值为 $ 3.83M, 它过去 24 小时的交易量为 --。APESTR 的流通量为 970.54M，总供应量是 970538731.1858919，它的完全稀释估值 (FDV) 是 $ 3.83M。